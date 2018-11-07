台優先港澳 大統戰布局成形

2018年11月07日 04:12 中國時報 陳君碩

繼山東省開先例整併台港澳辦後，福建省也確定跟進，省分更具指標意義，名稱上明確將「台」優先於「港澳」，法律上體現大陸明確將台港澳都視為適用一國兩制，職能上則進一步整合資源提高效率，加之有多地台辦被納入統戰部掛牌，也更加確立大陸將對台工作，納入大統戰的布局。

福建是大陸對台最前沿，許多對台政策先行先試，也是台灣人密集的大省，在山東之後，福建也將台港澳辦合併，無疑更具象徵和指標意義；尤其過去大陸慣用的表述是「港澳台」，不過現在是明文地將「台港澳」印刻在政府機構的招牌上，也更加確立「台」優先於「港澳」的地位。

中央台辦在處理對台工作，常需考量美國、日本等對外因素，台、港澳民眾在大陸出入境時，使用的證件也不同。至於地方層級的台辦，則不需考量涉外，當少了國際因素，地方台辦和地方港澳辦的工作，就是照顧好在大陸土地上的台灣／港澳同胞，從此角度觀之，地方省市將台港澳辦公室整合，就更加可以理解。

從今年9月大陸同步推出台港澳居民居住證，也可看出端倪，證件上除了編碼開頭以及標註是台灣或港澳居民的差異，除此之外，其他的證件樣式和能享受的功能權益，完全一樣，畢竟從法律層面看，台港澳工作都是大陸認定的國家主權與統一融合的問題，且都適用一國兩制，只不過香港是先統一後融合，台灣是先融合再求統一。

再從職能的角度，其實大陸多數省分的港澳辦，多是在省外辦加掛牌子（只有廣東單設港澳辦），地方港澳辦只是名義上的機構，運作上也受到《基本法》限制，不像地方台辦在各省市普遍單設，也能具體推出實際政策。此次將實的台辦與虛的港澳辦整合，除了人事精簡，也可提升工作效率，這也正是機構改革的初衷。

「港澳、台、僑、外」是大陸傳統對外聯絡交流工作的四大領域，在國務院僑辦被併入統戰部、多地台港澳辦整併，以及改在省委統戰部掛牌後，進一步強化中共黨的領導，大陸對台的大統戰布局，也更加清晰。

(中國時報)