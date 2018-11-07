柯若成總統 兩岸現新契機

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中國時報
李文輝／綜合報導

大陸涉台學者觀察近來九合一選情研判，柯文哲如果在2020年當選總統，務實態度能給當前兩岸僵局、對抗態勢，帶來轉圜契機；此外，陸方假若過度關注或回應台灣選情，反會凝聚綠營選民團結，大陸應以客觀、冷靜、理性態度，多關注、不表態。

廈門大學台灣研究院政治研究所所長、民進黨研究中心主任陳先才受訪表示，從選情態勢來看，台灣民心大變，反映在三方面，一是蔡執政團隊表現不佳，引發民怨；二是綠營年輕選民大量流失，民進黨支持基礎受到削弱；三是民進黨重返執政後追殺國民黨，使得藍營凝聚力增強。

陳先才研判2020情勢，假若蔡英文連任，兩岸只會繼續僵局、對抗態勢；但如果柯文哲當選總統，他的務實態度或許能給兩岸某種轉圜，帶來一些新的契機，只是也可能面臨朝小野大局面。至於國民黨重返執政，兩岸關係相對將更為樂觀、溝通順利。

武漢大學法學院副院長祝捷表示，台灣政局和兩岸關係已形成一種規律，主要表現在選舉、民心、政黨三方面。九合一只是地方性選舉，對兩岸關係發展基本態勢影響不大，不宜也不必過多關注或介入。大陸應以客觀、冷靜、理性的態度「聽其言、觀其行」，多關注、不表態。

祝捷認為，具體說來，利用大陸表態反向宣傳，鼓吹「大陸干涉」，煽動台灣民眾牴觸情緒，是民進黨慣用選戰策略。陸方如對九合一選舉過於關注或就不涉及兩岸關係選情表態，正有助於台獨黨派整合力量、凝聚支持，還可能引發台灣民眾反感。

(中國時報)

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