汪洋會見王文淵 感謝台企貢獻

2018年11月07日 04:12 中國時報 特派記者呂佳蓉／北京報導

大陸對台二把手、全國政協主席汪洋6日下午在大陸國台辦主任劉結一等官員陪同下，在全國政協禮堂會見全國工業總會理事長王文淵一行。汪洋表示，工總是台灣最具有影響力社團之一，並感謝其在大陸投資，為大陸現代化建設做貢獻；他也肯定大家在積極促進中國統一問題上，從不同角度做了工作。

王文淵則指出，此次工總來訪大陸，希望能促進兩岸產業交流，共同創造兩岸同胞福祉。另一方面工業總會也願意發揮民間力量，為兩岸融合盡一分心力。

央視新聞聯播昨日晚報導，汪洋充分肯定台灣工總為促進兩岸經濟合作與推動兩岸和平發展做出積極貢獻；並稱，改革開放是當代中國發展進步必經之路，也是兩岸關係和平發展的重要動力。今年是大陸改革開放40周年，陸方更推出一系列新改革開放舉措。

汪洋表示，大陸國家主席習近平剛在進口博覽會上，宣布大陸擴大開放新舉措，相信會讓台企等有更好的發展條件與獲得感，讓台企、台胞在大陸發展前景更加廣闊。

他強調，兩岸中國人要順應歷史大勢，共擔民族大義，堅定維護國家主權和領土完整，堅決反對和遏制「台獨」分裂圖謀和行徑，以實際行動推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，共圓中華民族偉大復興的中國夢。

在昨日下午的會見上，汪洋表示，感謝在大陸投資的工總會員，給大陸財政增添稅收，為大陸經濟增長做了貢獻；同時亦感謝尚未在大陸投資的台企，因為也為全世界經濟發展，為台灣經濟發展做貢獻，在經濟全球化之下任何地方的增長都有連鎖效應。

台塑集團總裁王文淵也向汪洋介紹工總的組成和相關情況，並提到台塑企業在大陸投資大約超過人民幣1000億元，這樣的金額「雖然不多，但是也算不少」。

(中國時報)