戒慎恐懼 何不放過執法者

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中國時報

11月11日是陳水扁被控貪汙弊案遭上銬的10周年；同樣11月9日是北市大直派出所員警遭未上銬嫌犯刺死的9周年，在此前夕，立院初審通過戒具使用規定，壓縮執法者行政裁量空間，就像立院為了特偵組違法監聽修改通保法，如今發現有問題打算走回頭路，立委有目的性的修法，並非真正保障人權。

面對最危險的緝捕人犯過程或抗爭衝突的現場，警察總是站在第一線，必須要當機立斷做出決定，否則就可能讓生命受到危險，而前一秒貌似和善的通緝犯，可能因為不願到案執行，在警車內拿起預藏的小刀，凶狠地殺死執勤員警。

也因此，世界各國對於警務人員執法時，面對依法拘提或逮捕的被告或涉嫌人，為了保護執勤安全，可以大膽使用戒具，以降低意外發的風險及避免潛在的危險，國內現行法令也規範，只要執法上符合比例原則，都可以使用必要戒具。

然立委提案修法，在沒有法律授權就沒有裁量空間的情況下，使用戒具的授權增訂在「顯無脫逃、自殺、暴行、被劫、被擊或其他擾亂秩序之虞者」才能使用，問題是警察不是先知、神明，如何知道眼前的嫌犯有無脫逃？會不會突襲？

執法機關使用戒具必須視狀況有一定的行政裁量空間，在權衡輕重後適度使用戒具，才是真正保障人權，但此次立法院初審通過的修法，未顧及警察、法警的執法實務需求，將大幅增加執法人員風險以及社會成本，立委們可別重蹈通保法覆轍。

(中國時報)

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