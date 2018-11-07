銬！警動輒得咎 學者憂寒蟬效應

2018年11月07日 04:12 中國時報 胡欣男 、 林郁平 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭表示，以警察開槍擊斃拒捕的通緝犯，卻被法官判決有罪為例指出，若警察不上戒具，人犯脫逃，最終承擔法律責任的還是警察，更可能造成寒蟬效應，後患無窮。

葉毓蘭說，警察執法開槍被判刑，已讓國外警察笑台灣警察已「弱雞化」。她說，警察依警械使用條例使用槍械，法官卻動輒認為違反比例原則；她也質疑，限縮警察使用戒具，一旦出事，法官會支持警察嗎？

她指出，因應年金改革，目前警界人力兩極化，老的年紀大無力，年輕的太菜沒經驗，要他們判斷「顯無」脫逃、自殺的例外狀況，再決定是否上銬，並承擔一切法律後果，等於讓他們身陷險境，最終警察無所適從，動輒得咎。

警大法律系主任許福生則說，犯罪者的思維和常人不同，很難從外表觀察是否有精神疾病、自殺傾向，且逮捕、警詢直到解送地檢署，過程中情緒起伏不定，難保最初看似配合，顯無脫逃之虞的嫌犯，因沒上銬，最後改變心意，趁隙逃亡。

他表示，修法立意在兼顧人權，普世價值大家都能接受，但考量執法實務，只要將「顯無...」等例外情況，不得使用戒具的字眼刪除，改為「但需符合比例原則」即可；否則「不得使用」如同緊箍咒，執法很難拿捏。

有員警舉當年北市中山分局大直所27歲警員執勤押解通緝犯時，因未上銬，遭嫌犯自警車後座持預藏水果刀襲殺17刀身亡的憾事，強調若嫌犯脫逃，倒楣的還是警察，得面臨刑事責任。

也有法警說，戒護人犯原本就是件極為危險的事，發生攻擊或自殺，這樣意外事件事後究責都是針對第一線的法警，而非法官或檢察官，這樣修法不知意義為何？

(中國時報)