柯P選前之夜 擬選四四南村

2018年11月07日 04:12 中國時報 張潼／台北報導

距離年底九合一選舉剩不到20天，台北市長柯文哲陣營因錯失市府路的路權，導致選前之夜地點與活動形式遲遲未定案。不過，據了解，目前柯陣營約有4個地點考慮中，最快7日開會定案，其中，四四南村與競選號碼「4」同音，同時也有「再做4年」的象徵意義，極有可能雀屏中選。

卡姚揣測 強碰尬人氣

據了解，經競選辦公室多方討論和尋找，目前已有幾個方案，預計最快今天開會定案。其中，最有機會的方案，柯陣營打算借23至25日四四南村與周邊的使用權，包括23日辦選前之夜、24日開票當天，以及25日開票後活動。

因民進黨台北市長候選人姚文智陣營借了23日的市府路路權，不排除會在市府前舉辦選前之夜，若柯陣營也在四四南村附近辦活動，雙方勢必強碰，甚至可能引來柯陣營在「卡姚」的揣測。

不過，親柯人士透強調，不需要卡姚，且目前掌握情資姚可能不會選在市府路辦選前之夜，就算真的辦了，「剛好可以比一下雙方人氣」，對柯來說不會扣分。甚至，柯陣營也借了逸仙路、仁愛路，也就是市議會前路段，當作是選前之夜的地點之一，與姚陣營更是直接相鄰。

象徵意義 意再做4年

親柯人士也分析，四四南村周邊目前估計可以擠1萬人，以選前造勢來說，即使不算大場地，但換言之更容易「人氣爆棚」，有助於提高氣勢。而且，四四南村與柯文哲競選號碼「4」一樣，2個「四」也有盼市民給機會「再做4年」的象徵意義。

除四四南村、逸仙路、仁愛路，也就是市議會前路段的選擇外，柯4年前競選總部所在的吉林路、目前競選辦公室復興北路附近等，也都列入方案中。

(中國時報)