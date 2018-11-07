北神探南菜販 空中合體催票

侯友宜（左）6日與韓國瑜（右）空中連線，互誇對方，互相拉抬聲勢，希望催出選票。（葉德正攝）

友善列印
中國時報
／新北報導
侯友宜（中）6日上午，到中和區民享市場掃街拜票，支持者熱情送上菜頭預祝高票當選。（葉書宏攝）

北神探南菜販再度合體！國民黨新北市長候選人侯友宜6日公布最新競選廣告，找來藍營高雄市長候選人韓國瑜合體拍攝「守護新北、翻轉高雄」廣告，影片藉兩人說出對彼此看法，互相拉抬聲勢，兩人昨也透過視訊連線空中相會，希望衝高投票率，讓正義覺醒。

韓讚侯堅定為市民做事

影片分40秒和120秒兩個版本，秀出「11/24從台灣頭到台灣尾、正義X覺醒」主軸，由兩人說出對彼此的感覺，影片中侯友宜認為韓國瑜是「不怕輸贏、向前走的男子漢」，韓有南部人最重視的「重情重義、重朋友」的「氣口」，可為高雄市民拚一個好未來。

韓國瑜則說，他眼中的侯是「堅強」兩個字，無論遇到任何困難，侯始終有堅強的意志為市民做事，在新北市長大的韓國瑜還說，他在新北市也有很多親戚好朋友，大家都非常認同、支持侯友宜。

侯呼籲北漂青年要返鄉投票翻轉高雄，韓則呼籲大家挺正義、守護新北，最後兩人共同高呼「正義的人民、覺醒的人民，拚一個好日子，逗陣走！」

侯看好韓為高雄拚未來

侯友宜受訪時表示，韓國瑜非常有理念、想法，在高雄打拚，希望把高雄翻轉起來，他也一直跟市民黏逗陣，雙方有共同的理念跟想法，拍一支正義、覺醒影片，告訴選民兩人的理想跟目標，希望大家支持。

韓國瑜氣勢正旺，被問到是誰拉抬誰？侯友宜說，他們是一個團隊，大家都是一起走的朋友，並肩作戰，不只韓國瑜，還有丁守中、盧秀燕、高思博與陳學聖，所有團隊朋友每一位都能順利當選。

11日凱達格蘭大道國民黨選前二周造勢活動，原定調為六都候選人合體，但侯、韓2人都不參加，侯友宜說，第一時間黨部跟選辦聯絡，很清楚表達當天有3個造勢行程，他們無法參加，只要有心，不一定要站在一起，可以透過科技連線，就像他跟韓國瑜一樣。

(中國時報)

柯P選前之夜 擬選四四南村 電廠案 陳學聖鄭文燦齊反對

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。