電廠案 陳學聖鄭文燦齊反對

2018年11月07日 04:13 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

國光電廠二期擴建計畫6日由環保署在電廠內召開環境影響說明會，桃園市長候選人陳學聖、市議員候選人牛煦庭、現任議員陳志謀等人與地方居民都強烈反對擴建，居民更怒批「我們不要賣命錢！最好都不要擴廠！」並要桃園市長鄭文燦表態。

反對擴廠 不要賣命錢

繼觀塘案之後環保議題在桃園持續延燒，政治人物也紛紛出面表態，桃園煉油廠區內的國光電廠二期擴建工程已進入環評階段，預計在4.5公頃用地上增設1部51萬瓩的天然氣單軸式複循環機組，環保署與能源局6日舉辦說明會，桃園市長候選人陳學聖、龜山區市議員候選人牛煦庭、林俐玲、李雲強和現任市議員陳志謀都表態反對。

綠營陳志謀 反對到底

牛煦庭參選以來主打國光電廠議題，昨日以市民身分在會場提6大質疑，牛煦庭強調，龜山的環境總體負載包含8個工業區、2座火力電廠和中油煉油廠，政府強調要分散發電，為何卻在龜山集中，除此之外，說明報告中也指出PM2.5背景濃度早已超標，「舊的不清還蓋新機組」，且鄭文燦曾宣示中油煉油廠遷廠，卻要在廠內擴建豈不是很矛盾。

民進黨籍的陳志謀在會場上直言：「不管執政黨是誰，我都一律反對到底。」他強調自己從政25年來從沒拿過回饋金，這些回饋金也沒進過市府、區公所的公庫，由於國光電廠的燃氣由桃園煉油廠供應，煉油廠既然要遷廠，國光電廠二期擴建工程也應停止，並要求國光全面公開過去回饋與公關費用以昭公信。

鄭文燦則表示，目前已經確定桃園煉油廠遷廠的決策，中油也因此正式放棄桃園煉油廠R3廠的擴建計畫，基於桃園煉油廠遷廠的優先性，國光電廠二期擴建計畫經濟部及環保署應該喊卡。此外國光電廠附近已經是人口密集區，不宜擴大，擴建計畫與桃煉遷廠衝突，市政府反對國光電廠二期擴建。

(中國時報)