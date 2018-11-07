燕批巨蛋跳票 龍陣營駁已招商

2018年11月07日 04:13 中國時報 林欣儀 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

民進黨台中市長候選人林佳龍競選總部發言人林尚賢反駁盧說法，強調巨蛋已經進入招商。（林欣儀攝）

台中巨蛋在哪裡？國民黨台中市長候選人盧秀燕6日發表「台中巨蛋CF」，抨擊民進黨市長候選人林佳龍承諾要讓巨蛋在2019年完工，至今卻連個影都沒有，競選政策跳票。林佳龍陣營反駁指出，巨蛋用地年底前可取得國有財產署無償撥用，市府已啟動招商作業。

運動中心與巨蛋 都沒看到

盧秀燕表示，2015年藝人江蕙舉辦告別歌壇全台演唱會跳過台中，就是找不到合適場地，當時林佳龍曾公開承諾、巨蛋4年內會完工，但眼看他任期將結束，還在紙上作業。

盧秀燕說，前市長胡志強時代規畫在14期重畫區興建巨蛋，並計畫在松竹路、崇德路口興建北屯國民運動中心，林佳龍上任後把巨蛋改到北屯運動中心預定地、還退原已爭取的國民運動中心2億元補助款給中央，到現在運動中心與巨蛋都沒看到。

盧秀燕指出，林佳龍沒辦法蓋巨蛋，就是因他要以比照台北、以BOT方式興建，但景氣不好、加上台北經驗，根本沒廠商投標。她若當選，將讓巨蛋回歸14期重畫區，因土地是政府所有、又有重畫基金，一定蓋好巨蛋。

明年5月前 完成用地變更

林佳龍競選總部發言人林尚賢反駁指出，14期那塊土地是學校用地，建築面積不能超過50％，林佳龍上任後重新盤整重大體育建設計畫，決定在松竹、崇德路鄰近的文教7與公25用地興建巨蛋，至於原本的北屯國民運動中心則將另覓適當地點。

林尚賢強調，目前針對台中巨蛋園區，市府已決議以BOT方式辦理，預計年底就可獲國有財產署完成土地無償撥用、明年5月前完成都市計畫用地變更並辦理招商公告，盧秀燕所說的建設，市府都已在做，呼籲對手做足功課。

(中國時報)