領嘸5000元敬老金 二崙長者抗議

雲林縣二崙鄉20多名老人6日到縣府陳情，希望縣長李進勇（圓圖）實踐4年前競選諾言，補足未發的1萬2000元重陽敬老金。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣二崙鄉20多名老人6日到縣府陳情，希望縣長李進勇補足兌現4年前競選承諾「發放重陽敬老金5000元」的差額1萬2000元。李進勇表示，縣府分配到的電業促協金不足支應敬老金，他感到很抱歉，但沒有列入政見的老人福利一直在推動，相信大部分的老人都能理解。

赴縣府索討1.2萬差額

二崙鄉民眾服務社理事長李穎昌6日帶領老人家到縣府拉白布條、舉標牌「白賊縣長還我敬老金」，他表示，縣長在2014年競選時說他從六輕那邊挖到20多億的錢，重陽敬老金要發5000元，到現在3年來都沒有按照政見來執行。

李穎昌說，老人家拜託他帶領到縣府陳情補足短缺的1萬2000元，希望李縣長不要失信於老人，老人沒領到這筆錢不高興。

一名90歲老人表示，如果有5000元他想買燒酒來喝；另名70歲老人則說他要買早餐來吃。社會處副處長陳怡君出面收下陳情書。

李：促協金用於老人福利

李進勇受訪表示，以電業促協金作為公益用途是他任內發掘出來的，台塑公司依據監督管理辦法分配，縣政府只分配到0.9％，1年僅幾千萬元，全縣70歲以上的老人有8萬多人，發放5000元敬老金，1年就要花4億元，不足以支付敬老金。

李進勇強調，無法實現5000元重陽敬老金政見非常抱歉，但縣府分到的促協金也是用在老人福利方面，例如成立長青食堂，大部分老人都能夠理解，部分候選人拿敬老金議題做為選舉的訴求，他只能說希望大家都能夠睜亮眼睛。

(中國時報)

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