黃健庭新書發表 盼饒繼續寫

2018年11月07日 04:13 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府將縣長黃健庭從2011年1月開始，在中國時報發表的「就是挺台東部落格」合輯成書，全書108篇文章，幾乎就是黃健庭率領縣府團隊翻轉台東的縮影；6日的新書發表會中，黃健庭將新書送給國民黨台東縣長候選人饒慶鈴，期盼她繼續書寫台東的故事。

8年前開始 每月寫1篇

黃健庭受本報之邀從8年前開始，平均約1個月發表1則「就是挺台東部落格」，黃健庭說，2011年是他上任後的第2年，台東從百廢待舉的谷底出發，包括熱氣球嘉年華、國際衝浪、秀泰影城興建、台東藝術節、實施市區路邊停車收費及營養午餐排富等等，帶領台東脫離貧窮從這1年開始，可說是翻轉台東的重要關鍵。

率縣府團隊 翻轉台東

他說，這本書記載了8年來台東發生的重要事情、關注的議題及重大縣政工作，回過頭來看看這些年投入的點點滴滴，一路走來並非一切順遂，他也特別感謝縣府團隊，8年多來不斷創新、追求卓越，使命必達到最後1天，期待台東的故事繼續寫下去，看到台東人真正過著幸福快樂的日子。

出席新書發表會的台東縣長候選人饒慶鈴說，從這本書中看到愛與奉獻，也看到台東已經邁向國際幸福城市，希望有機會接下這個棒子，與優秀的縣府團隊一起寫篇章，「台東的下一步，我們繼續努力」。

黃健庭將新書交給饒慶鈴時說，過去8年在寫故事時，饒也是故事裡的一部分，他期許饒慶鈴未來若有機會接下幸福縣政的棒子，能繼續勇敢堅持做對的事情，饒答：「我在這個道路上。」

(中國時報)