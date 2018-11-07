民進黨選情告急 搶票花招多

2018年11月07日 04:12 中國時報 陳燕珩 、 林縉明 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

尋求連任的北市中山大同區議員顏若芳，從早到晚透過站路口、掃街、送遊覽車方式與民眾搏感情。（顏若芳提供）

北市內湖南港區議員高嘉瑜上屆拿下全市最高票，但民進黨選情不佳，加上該區首度採「配票」策略，讓她很擔憂會高票落選。（高嘉瑜提供）

民進黨選情低迷，各區票倉萎縮，北市議員候選人個個「挫咧等」，本屆民進黨議員提名全壘打，這次雖同樣提27席，但選情緊繃，就連外界看好的票王、強棒也不敢馬虎，拜票無所不用其極，除送遊覽車、站路口、掃街，晚上也不忘把握機會，「追垃圾車」跑選戰，就是要接地氣，與選民搏感情。

內湖南港區議員高嘉瑜2014年搶下北市最高票，但這回拚連任，她絲毫不敢大意。高嘉瑜說，除每天送車、站路口、掃街，晚上也會追垃圾車拜票，接觸平時在市場、公園遇不到的選民，尤其今年民進黨選情格外艱困，加上港湖區首次採「配票」策略，很擔心民眾認為她選情穩，反而高票落選，所以更加戰戰兢兢。

尋求連任的議員阮昭雄也說，大環境對民進黨不利，這次選舉要面對改革陣痛期，加上他處在大安文山區藍軍票倉，只能盡力穩住選票。拜票行程滿檔的他，晚上還會跟助理騎摩托車追垃圾車跑，並將文宣做成垃圾袋，發放給選民，兼顧創意與實用性。

除了地面戰，空戰也不容忽視，阮昭雄說，網路、line社群和FB粉絲團早已是標準配備，在靜態文字以外，也會嘗試透過影像、直播與選民互動，日前他還參加噗浪社群聚會，實際與年輕人互動，「有選民的地方，就有候選人出現！」

中山大同區議員顏若芳則說，2018年選舉對民進黨是大考驗，即便逆風很難走，還是要努力，尤其競選第2任議員的她，在選民眼中算是「不新不舊」，一不小心可能落馬，因此希望一步一腳印，走遍選區各角落，在逆境中保住議員席次，繼續扛起監督市政的責任。

(中國時報)