大坑車聚飆速聲擾民 市府要查

2018年11月07日 04:13 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中市大坑風景區的亞哥花園荒廢10年，1名跑車行老闆去年承租7公頃停車場，今年4月整建為「賽車場」，每到周末假日，數10輛改裝車車聚競速飆車，因車輛幾乎都有改裝，遭民眾檢舉。警方表示，若經查證屬實，可依《社會秩序維護法》開罰。

檢舉民眾指出，從今年4月起，只要到假日，改裝車就會出現在亞哥花園內園區「車聚」，時間在上午10點到下午4點間，因汽車排氣管有改裝過，每次「車聚」即產生刺耳引擎加速聲，刺耳難耐。

警方表示，「賽車場」以私人俱樂部為名，車友大多選在周六、日聚集，4月開幕後，警方曾聯合環保局及監理站執行「改裝車輛稽查及噪音取締」，針對路邊非法改裝、噪音擾人的車輛實施攔檢，但業者將改裝車以大型貨車載運進園區內，沒有明顯違規，將加強巡邏勤務。

台中市都發局表示，亞哥花園目前編定為第1種遊憩區，興設賽車場是許可範疇，賽車跑道依規定須申請雜照，但開幕至今業者僅申請停車場使用；今年5月有民眾檢舉，經稽查人員查明確有賽車競技情事，業者也坦承，依《都市計畫法》第79條規定，開出1張6萬元罰鍰，並勸導業者改善。

都發局指出，當時前往稽查，評估若違規興建賽車跑道，將破壞地貌、影響水土保持等項目，但業者以停車場置放車輛為由，無車輛競技行為，但若以「汽車練習」，業者須尋求相關單位認定，若有心合法化，將輔導業者。

業者黃先生表示，曾有民眾檢舉改裝車音量太吵，但附近住家距離園區很遠，當時環保稽查人員量測噪音，並無違規。

環保局表示，「停車場」屬非營業場所，取締噪音經機器測得連續2分鐘超過70分貝以上，進行勸導，逾10分鐘沒改善，就由稽查人員依法開罰3千至3萬元罰鍰，目前尚未開出噪音罰單。

(中國時報)