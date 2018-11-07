黃批偷政績 涂營斥汙衊

2018年11月07日 04:13 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

隨投票日逼近，國民黨嘉義市長候選人黃敏惠與尋求連任的民進黨候選人涂醒哲陣營駁火交鋒愈演愈烈，6日黃敏惠重炮批評涂醒哲心中只有政治，沒有人民，還偷她政績、智慧財產權；涂陣營反批黃選舉選到暈頭轉向，為了拚選舉，任意扭曲汙衊，才是應受譴責，雙方火力都不小。

黃敏惠昨與市議員張秀華、傅大偉、鄭光宏同聲譴責涂醒哲在新生路北排工程造成鄰近住戶道路坍塌時，照常掃街拜票「只重選舉，不重人民身家財產安全」，還透過競選總部發稿說要督促市府，根本是公私不分，難不成市府已成涂競總附隨組織？鄭光宏更加碼質疑涂在公務背心放號碼並不恰當。

黃敏惠隨後拿出涂醒哲競選文宣，指上頭非法使用她棒球、卡通勇媽圖騰已侵犯到智慧財產權，強調這些設計都是其陣營設計師擁有專利設計權的創作，涂陣營卻違法使用，嘲諷「難道涂醒哲只會跟人家比高中數學，不懂智慧財產權？」，指涂不尊重專業、不誠信、不勞而獲，痛批對手不只偷智財，還偷政績。

涂醒哲陣營指北排事件發生當天，涂醒哲的行程都已安排好，且市府也以最負責任的態度和速度處理，路面塌陷純屬意外，無人或民宅受傷受損，嗆辣反批黃敏惠為了選舉，任意扭曲汙衊，才應受譴責，更強調競總雖屬輔選組織，但主任委員是立委、總幹事是民進黨中執委，都有足夠公信力督促市長和執政團隊，反指黃陣營缺乏民主素養，貽笑大方。

涂競總也強調，黃敏惠發出去的文宣品，本來就可受公評，跟智慧財產權毫不相干，建議黃陣營把法律研究清楚，想指控才來指控，不要模糊焦點，扭曲事實真相，「不要拚選舉拚到暈頭轉向」。

(中國時報)