林邊鄉無人參戰 候選人強力鎖定

2018年11月07日 04:13 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員第五選區的範圍有崁頂、南州、佳冬、林邊等4鄉，而因6名候選人周碧雲、林玉花、何麗莉、林韻濱、羅平道及王啟敏出自前3鄉，導致未出人選的林邊被視為6搶4的主戰區，近期隨著選舉日將至，候選人無不「親和力攻林邊鄉」。

地方人士指出，民進黨籍周碧雲、林玉花及中華統一促進黨何麗莉為崁頂人，國民黨籍王啟敏與民進黨籍羅平道為佳冬人，另無黨籍林韻濱為南州人，未出議員的林邊自然成為主戰區，但周、林、王、羅等現任議員深耕林邊多時，要瓦解他們並不易。

據悉，連任8屆的「老議員」王啟敏，不僅佳冬是他的鐵票區，林邊漁會等沿海一帶基本上也是他的票倉；而周碧雲在林邊也有一群死忠支持者，地方盛傳林邊一帶的屠宰業者都是她的鐵票。

另林玉花的先生是前水利會林邊站站長，所以她在林邊也有穩定票源；至於羅平道雖是「新議員」，但因他有黨部力量與資源的支持，要在林邊拿下亮眼票數並不難。

綜觀來看，何麗莉、林韻濱欲打進林邊有一定難度，但是「未到最後一刻誰也不知道誰輸誰贏」，所以，無人敢輕敵，即使是已被視為政壇老將的候選人，也積極跑攤盼拉近與選民的距離。而在林邊這個極重人情味的地方，不難看見候選人拜票時盡展親和力，盼藉機增加好感度以利拉票。

(中國時報)