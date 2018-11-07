才剛被停權 柯鑽漏洞借場地

2018年11月07日 04:12 中國時報 林縉明 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲上月在北投區七星公園舉辦行動競選總部成立園遊會，因行動競選總部停放在公園內遭公園處認開罰並沒收保證金，且1年內不得再租借公園，但柯文哲競選團隊5日發布，11日再度於南港南興公園舉辦園遊會，遭質疑柯競辦被停權還能借場地耍特權。

柯文哲競選團隊前天於臉書粉絲團公告，行動競選總部將再度出動，11日將在南港南興公園舉辦多元文化園遊會，活動也引來質疑，認為柯陣營鑽漏洞更換申請人，根本是換湯不換藥。

柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒回應，周日活動以新住民為主，不是為規避而改變申請人，屆時公園內會有相關攤位，競選辦公室也申請了周邊路權，讓行動競選車不會有違規停放的問題，也不用開進公園，一切合法申請。

公園處指出，11日活動申請單位為台灣新住民發展協會，並非柯文哲競選團隊，內容為新住民園遊會，活動當天會派人到場確認內容是否與申請項目相符。

此外，針對公園違規造勢，柯文哲昨於市政會議提到，此次選舉「遇到一些狀況」，例如法定造勢時間較短，但明明無論市長、議員、里長候選人都早早就開始競選活動，要求把問題記錄下來，選後研究如何解決。

根據公園處的統計，公園場地使用申請案，共有6件現場活動與申請內容不符，其中包括議員候選人3位、市長候選人2位，市長部分除柯文哲日前在七星公園辦的「行動競選總部園遊會」違規，國民黨台北市長候選人丁守中也有違規。

(中國時報)