幫許明財固樁 藍軍祭出黨紀

高雄市長候選人韓國瑜（右）5日晚間旋風式到新竹市，拜訪市長候選人許明財（左）。（徐養齡翻攝）

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中國時報
徐養齡／竹市報導

國民黨在新竹市陷入苦戰，棄保傳言滿天飛，黨籍民代未一致對外引發議論。對此國民黨新竹市黨部主委呂學樟重申立場，指選情進入爆炸緊繃之際，黨員應嚴守分際，避免站台助講，違者依黨紀處分。

許明財方面則強調「藍軍大團結」，相信唯有團結才能獲得最終勝利，下周馬英九前總統預計將再來新竹為許站台，持續拉抬聲勢。紅透半邊天的高雄市長候選人韓國瑜，5日晚間也造訪許明財，並同框入鏡拍宣傳片。

新竹市長選戰呈三強鼎立，藍、綠PK外還外加標榜「中道力量」的無黨籍議長謝文進加入戰局，藍營氣勢拉抬不起，屢遭黨員詬病，檯面下更不時發生藍營議員、里長候選人到敵營站台的尷尬場面，讓許的選情更加艱苦。

市黨部主委呂學樟面對質疑，過去數度緩頰，指民代們是為了還人情才出席，事先也會與許明財方面打過照會，不忍祭出黨紀懲處，不過許方面否認事先被告知，不接受呂的說法，黨內茶壺風暴持續延燒。

眼看離大選僅剩10多天，呂學樟透過黨部發表聲明，指選情進入參選爆炸、決戰緊繃之際，國民黨黨員應嚴守分際，如有黨員投身選舉成為黨提名候選人，全體黨員即應無條件與予全力協助與支持。

不過呂學樟也留下但書，指如有參選者是「非黨提名」親朋好友，人情世故難免，可到場致意後隨即離去，避免有站台助講等情事發生，並重申嚴明黨紀，違者依照考紀法規辦理。

(中國時報)

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