車店公休追韓流 路人也喊讚

2018年11月07日 04:13 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

莿桐鄉一家70年腳踏車店2天前懸掛紅布條「追韓流挺麗善11月10日公休」，老闆李譽頡表示，換人做才有機會，生平第一次懸掛紅布條，懸掛的時候路人看到還喊讚，他10日要關門休假1天到西螺東南夜市，參加韓國瑜出席的農漁民發聲活動。

李譽頡表示，自己不認識韓國瑜，覺得韓講得很對，景氣不好什麼都不好，以莿桐為例，現在晚上7點就收攤，以前9點半才收攤，另一個原因是看不慣吳音寧還在北農賴著。

他說，生平第一次訂做紅布條，懸掛時候還有路人喊讚，雖然莿桐鄉綠大於藍，但沒有人罵過，也沒受過異樣眼光。

李譽頡說，自己以前也挺民進黨，今年開始覺得他們用意識形態洗腦，好像一句愛台灣就沒有是非對錯，他開始和老人家溝通這樣不好。

他表示，民進黨執政似乎不做事沒關係，不要犯錯就好，雲林縣應該要招一些工廠進來，子弟才可就業，有在地人才有在地消費，現在雲林都只看到老人，換人做才會有機會。

友人墜俊佑說，經濟差是全台普遍的感覺，大家都要顧肚子，民進黨上台後經濟蕭條，還推很多離譜政策包括一例一休、同性婚姻法、兒童性教育，他都看不慣。

國民黨縣長候選人張麗善10日上午10點將在西螺東南夜市舉辦「人民怒吼！全國農民齊發聲」，韓國瑜將到場演講，估計有3萬人規模。

(中國時報)