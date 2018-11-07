車店公休追韓流 路人也喊讚

雲林縣莿桐鄉一家70年腳踏車店老闆李譽頡（右）懸掛「追韓流挺麗善11月10日公休」布條，友人（左）墜俊佑響應他。（周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

莿桐鄉一家70年腳踏車店2天前懸掛紅布條「追韓流挺麗善11月10日公休」，老闆李譽頡表示，換人做才有機會，生平第一次懸掛紅布條，懸掛的時候路人看到還喊讚，他10日要關門休假1天到西螺東南夜市，參加韓國瑜出席的農漁民發聲活動。

李譽頡表示，自己不認識韓國瑜，覺得韓講得很對，景氣不好什麼都不好，以莿桐為例，現在晚上7點就收攤，以前9點半才收攤，另一個原因是看不慣吳音寧還在北農賴著。

他說，生平第一次訂做紅布條，懸掛時候還有路人喊讚，雖然莿桐鄉綠大於藍，但沒有人罵過，也沒受過異樣眼光。

李譽頡說，自己以前也挺民進黨，今年開始覺得他們用意識形態洗腦，好像一句愛台灣就沒有是非對錯，他開始和老人家溝通這樣不好。

他表示，民進黨執政似乎不做事沒關係，不要犯錯就好，雲林縣應該要招一些工廠進來，子弟才可就業，有在地人才有在地消費，現在雲林都只看到老人，換人做才會有機會。

友人墜俊佑說，經濟差是全台普遍的感覺，大家都要顧肚子，民進黨上台後經濟蕭條，還推很多離譜政策包括一例一休、同性婚姻法、兒童性教育，他都看不慣。

國民黨縣長候選人張麗善10日上午10點將在西螺東南夜市舉辦「人民怒吼！全國農民齊發聲」，韓國瑜將到場演講，估計有3萬人規模。

(中國時報)

立院民進黨團訪花博 龍化身一日… 北漂返鄉 蔡育紘選里長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。