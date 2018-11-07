北漂返鄉 蔡育紘選里長

2018年11月07日 04:13 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高市鹽埕區港都里長參選人蔡育紘曾經北漂，但熱愛家鄉的他，最後仍回來工作、創業，不過返鄉這11年高雄除了地貌景觀變好，經濟卻衰退，蔡說，當市民失去希望，城市沒了活力、動能，政客還要踩踏市民的無奈，只為成就仕途嗎？籲這次投票是一個改變的機會。

蔡育紘回憶說，在台北讀書時，記得媽媽第一次北上看兒子，打開宿舍房門，媽媽就在門口五秒掉眼淚，房間內只有幾塊巧拼鋪地當床，加上一顆枕頭跟一條涼被，那幾天是寒流來襲的日子；沒課的日子他都睡的晚，因為可以省下一餐的錢，因為只要多吃一餐，可能這禮拜生活費就會不夠。

蔡指出，為了省錢，他一年只能回家兩次，就搭統聯或阿囉哈的夜班車，在高雄不會待太多天，就得再趕回台北，畢竟台北打工跟家教在寒暑假可以多賺一些來支付學費；其中兩個月一次的統一發票對獎，是北漂青年最期待的日子，運氣好可以過上幾天正常日子，運氣不好就繼續撐。

蔡說，2007年告別台北，回到高雄工作，４年前也創業，跑過全台灣許多鄉鎮，為了求更好的收入，曾想過中漂、海外漂、甚至西進對岸，但始終最想停留的，仍是我的故鄉：這裡有家人與朋友，有熟悉的街道跟店家，只有在這，才找的到那屬於自己的歸屬感。

蔡表示，但在高雄這期間，身邊就業的朋友薪水停留在10年前的水準，創業的朋友中7成倒的倒，剩下的3成還在撐，他覺得這次是城市的翻轉契機，也希望自己投入里長選舉，能讓里內更活絡；所以請為自己也為下一代投票，給自己一個改變的機會。

(中國時報)