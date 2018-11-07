嘉縣3強拚勝選 不同領域出招

2018年11月07日 04:13 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣長候選人為求勝選，各自在不同領域出招，民進黨翁章梁6日北上陪同立委陳明文、蔡易餘前往行政院拜會政委張景森與故宮院長陳其南，討論故宮南院未來發展的可能方案；國民黨吳育仁請來核能流言終結者的黃士修闡述「以核養綠」、大力抨擊水庫設太陽能板，吳育仁公開表示，未來若當選縣長將禁止太陽能電板設置在水庫、埤塘等地；無黨籍吳芳銘則發表青年就業相關政策，盼創造對青年有利的創業、就業空間。

今年行政院已核定「新故宮計畫」，未來幾年台北故宮將進行場館大翻修，勢必影響台北故宮的正常展期，希望妥善運用南院空間展覽。翁章梁表示，未來若當選縣長會積極向行政院爭取，讓南院在故宮北院整修期間，能有北院國寶文物遷往南院展覽典藏的可能，若北院國寶南遷，至少帶來300萬國際觀光客至嘉義，縣府也會進行完整配套規畫。

吳育仁邀來核能流言終結者黃士修及雲林縣長候選人張麗善發言人周柏吟，在吳育仁民雄服務處舉行記者會，指控政府未公平對待核能議題，誤導民眾認知，吳育仁並表態贊成以核養綠公投，以維護健康及農地永續利用。他並表示，和蘭潭相通連的仁義潭，包商已經去現場勘察，選後就要動工，呼籲另2位縣長候選人表態，共同為拒絕汙染而努力。

吳芳銘則提出青年好政「嘉」安心，支持創業保障勞權的就業、創業政策，其中為提升縣內就業情況，吳芳銘提出就業3法，建置勞動媒合就業平台，強化職缺訊息提供；以產訓合一的概念，開設職訓和實習課程，提高企業人才滿意和就業機會；協助非典型勞動青年轉正職、原住民與新住民就業輔導，讓縣內各個面相的求職者，都能找到穩定兼具未來發展的工作機會。

(中國時報)