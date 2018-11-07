褲子大王楊政城 要專職從政

2018年11月07日 04:13 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「PK褲子大王」楊政城參選前鎮小港區議員，最近因正妹女兒爆紅，受封為國民岳父。楊政城強調不是玩票性質，而是抱持破釜沉舟心情要進議會，為免有心人士做文章，老早將公司負責人改為妻子，未來要當專職從政者，「有事找我，沒事泡茶」。

楊政城半年前以無黨籍身分參選，勤跑基層幾乎「朝6晚10」，瘦了一大圈，近10公斤，他說，選民看見競選看板跟本人，差點認不出來；而小港二苓市場雞肉攤販，默默數他拜訪幾次，從1次、5次到10幾次，感動對方從投他1票到向親友拉票。

楊政城打造事業王國25年，前半輩子都在為五斗米而折腰，如今要為百姓來打拚，他有感於高雄經濟蕭條、百業待舉，但大高雄人民給了民進黨32年機會，如今必須改變，他不諱言力挺國民黨市長候選人韓國瑜，兩人理念相同，相信能讓高雄再次偉大。

此次前鎮小港區議員參選爆炸，17人搶8席，但他頗有信心，他直說，最大敵人是自己，他與部分候選人本就熟識，但選舉如兄弟登山得各自努力，現在的民調不盡準確，但他深入鄰里，踏遍市場、夜市、公園、追垃圾車，令人看見他的鬥志，絕對會贏得勝利，跌破大家眼鏡。

至於網友關心他選女婿的條件，他笑說，女兒楊宜庭不愛禿頭，不需要家財萬貫，只求對方健康、樂觀、夠愛她，目前她在英國唸書準備考試，但預計選前會跟弟弟回台，全家合體造勢。

(中國時報)