超強韓流發威 候選人爭同框

2018年11月07日 04:12 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

「韓流」席捲全台，高雄市長候選人韓國瑜輔選行程跑透透，成為藍軍最狂助選員，台北市議員候選人也瘋找韓錄音拜票、拍攝宣傳片，爭取「同框」機會，還有民眾捐款給候選人，指名掛上韓國瑜聯名看版，否則就投廢票，在這股風潮下，韓國瑜已成北市「另類母雞」。

選戰倒數，韓國瑜聲勢高漲，除了替自己衝選情，也不忘拉抬黨內好友。行程滿檔的他，5日晚間擠出空檔，親自到松山信義區議員戴錫欽競選總部站台，替戴錄製宣傳影片，還現場試玩戴推出的扭蛋機，傾全力相挺，儘管當天行程未公開，仍然吸引大批的「韓粉」到場，人氣爆棚。

戴錫欽表示，韓國瑜無疑是藍軍最亮的一顆太陽，最近在台北拜票，選民談的都是韓國瑜，關心高雄選情比台北還多，帶動的效應非常明顯。戴也透露，之後會把部分競選看板換成與韓的合照，除原本「戴動台北」口號外，再加上「翻轉台灣」，北高一起加油。

大安文山區議員候選人鍾沛君也說，很多她的支持者捐款時，特別留言盼她能掛上與韓國瑜的聯名看版，提醒北漂就業或求學的高雄民眾，記得返鄉投票；還有民眾放話，若不與韓國瑜合掛看板，選舉就要投廢票。

拚連任的士林北投區議員陳重文早在9月就找韓國瑜錄音拉票，他說，韓的農業背景與自己相似，兩人也是多年熟識朋友，韓擔任北農總經理時成績有目共睹，希望透過他的加持，拓展農民族群選票。

(中國時報)