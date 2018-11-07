棒球場改建案 謝林陣營交鋒

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中國時報
羅浚濱、／竹市報導

市府推動新竹市立球場拆除重建計畫，經6次招標流標，無黨籍市長候選人謝文進競選團隊6日抨擊該計畫只做「半套球場」等4大問題，應立即停建。市府教育處回應，市府是與議會取得共識並獲同意拆除重建，如果謝文進主張停建，豈非放任破舊球場擺爛，並取消居民亟需的地下停車場？這樣的主張不負責任，期待新停車場的民富里民也不能接受。

謝文進主張推動光埔三期開發，選擇適當地點遷建，讓舊球場回歸公園使用。謝團隊後援總會副總會長蔡錕鈺指出，棒球場在西大路和民富街口，雙向單車道路幅狹小，原地改建無法解決停車問題，已流標6次，顯然原地重建不可行。

謝競選總部主任委員李宏生表示，棒球場原地改建有4大問題，在短短1年內，預算從3.5億元膨脹2.5倍成8.76億元。更重要的是，8.76億元只做內野建物拆除重建，外野建物因涉及民宅不處理，僅能做表面修整外野觀眾席，將變成新舊設施雜陳的「半套球場」。

教育處表示，市長林智堅對於改善棒球場有短、中、長期計畫案，除短期新建虎林、新竹左岸棒球場，改善東園國小、西門國小棒球場及香山高中打擊練習場、頭前溪沿岸棒壘球場地，中期也爭取到重建市立棒球場經費，長期則是尋覓完整、符合國際標準的的體育園區。

市府強調，舊球場重建與尋覓更大的新場址，兩者並不衝突，林智堅也多次公開強調，長遠目標就是未來頭前溪重畫區開發時，建置符合國際標準的球場，滿足大新竹地區球迷需求。

(中國時報)

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