丁承諾當選後 恢復2閒置派出所

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲上任後裁撤大同警分局大橋所及雙連所，成了「蚊子館」，國民黨台北市長候選人丁守中，6日上午在台北市議員葉林傳、林亭君的陪同下，前往大橋所查訪，丁守中當場承諾如果選上台北市長，馬上要恢復這2個派出所，方便當地民眾報案及治安需求。

丁守中表示，大橋所就位在台北橋頭，是重要交通要道，對在地的治安維護很重要，柯文哲學美國機動派出所那一套，事實上卻造成民眾報案很不方便。

葉林傳指出，當初柯文哲要取消派出所時，當地里長及他們都堅決反對，但市府都沒聽見在地民眾聲音，在地里長都希望恢復這2個派出所，他在市議會多次質詢，並提供地方聲音，但市府都無回應。

林亭君也表示，柯撤裁派出所造成閒置，至今仍不願承認錯誤，一意孤行，期望能回復這2個派出所。丁守中當場承諾，如果他一當選台北市長，馬上恢復大橋及雙連兩個派出所。

北市警局表示，目前原大橋所駐地一樓，已無償借聯合醫院作為社區長照中心使用，二樓以上裝修成為大同分局員警宿舍及休憩場所，原雙連所駐地成為建成義警中隊協勤中心，駐地充分運用，且員警休息環境改善，讓同仁更快恢復體力，增加本府的服務能量。

市警局指出，整合後派出所轄區面積幅員適中，警力充足，更能靈活、機動彈性調度，勤務運作、執法效能、為民服務、見警率提升均呈正面效益。

(中國時報)

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