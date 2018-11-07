徐榛蔚挺軍公教 持續爭權益

花蓮縣藍天退伍協會理事長周承後（左）協助受理軍公教年改提起訴訟事宜。（范振和攝）

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中國時報
／花蓮報導

軍公教年金改革風波未平，6日是受理協助退休人員9月份收到訴願駁回決定書提出行政訴訟的最後1天，承辦的花蓮縣藍天退伍協會理事長周承後聲稱，已收到大批行政訴訟委託書，將持續為退休人員發聲。國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚強調，在爭取權益、捍衛軍公教人員尊嚴的路上，絕對不會缺席。

協助訴訟法律服務

提起年改行政訴訟的最後一天，受理地點國民黨花蓮縣黨部湧入大批人潮。周承後昨天上午痛批蔡政府，這是不公不義的改革，協會將為所有軍公教、警消人員持續爭取最後的正義與權益。

徐榛蔚指出，軍公教年金改革，全國約有33萬3千多名退休軍公教人員權益受損，目前向行政院訴願委員會提出的2萬多件訴願案件，其中已完成審查的1萬6千多件，竟然有9成案件被駁回，近1成案件不受理，年改訴願在民進黨強勢壓制下，可謂全軍覆沒。

徐榛蔚呼籲，軍公教朋友們不要氣餒，包括被駁回及不受理者，在收到決定書的次日起，2個月內都可提出行政訴訟進行救濟。因此，她特別商請全國公務人員協會於花蓮地區各處設立訴訟服務窗口，協助委任共同訴訟。

擔心勞工也被犧牲

徐榛蔚感慨萬千，對執政者如此漠視軍公教權益深感痛心，也擔心勞工是否成為下一波犧牲的對象。她說，縣政府原設有軍公教年改法律訴訟服務窗口，但目前運作狀況不明，礙於提出訴訟的時效性，她請全國公務人員協會及花蓮團結聯盟協助，委任律師辦理共同訴訟，她會做軍公教朋友最忠誠、堅實的後盾。

(中國時報)

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