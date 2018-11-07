侯辦嗆 前瞻抱蛋老縣長在哪

2018年11月07日 04:13 中國時報 陳俊雄 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

新北獲得中央多少建設預算引發藍綠大亂鬥，國民黨新北市長候選人侯友宜日前抨擊蘇貞昌「選舉到了，才要你女兒演場戲爭取萬大樹林線」立委蘇巧慧6日臉書回擊，國民黨「一手擋前瞻，一手要前瞻」，到底誰在演戲？侯辦回應，當初新北市在前瞻計畫淪為「零元俱樂部」、交通部對補助支吾其詞時「老縣長您又在哪裡？」

蘇巧慧臉書放箭

蘇巧慧指出，她2016年上任就開始爭取萬大樹林線經費，感謝行政院終在10月核定萬大樹林線第二期555億的經費，等了十多年的樹林、土城鄉親多麼高興！但開始爭取的時候，蘇貞昌應該還沒選新北市長吧？

侯友宜和朱立倫在任7年多，即使中央、台北市、新北市都是國民黨執政的時候，甚至朱立倫市長參選總統、擔任國民黨主席的時期，都無法搞定萬大樹林線經費。

侯辦發言人賴冠群反擊，當初新北市在前瞻計畫中淪為「零元俱樂部」，新北市府要求中央說明新北與其他獲補助的縣市軌道計畫有何不同，交通部又支吾其詞時，老縣長您又在哪裡？

侯辦酸選舉算計

侯冠群說，去年中央政府以不一致的標準、不公平的待遇對待新北市民；另在新北市府強力爭取預算時，市府也備妥資料懇託所有新北市立委爭取建設經費同時，蘇老縣長每天還在扛徒弟拚選舉，內心還在想著顧新北市的「地盤」，這就是心中只有選舉的老縣長。

侯冠群說，老縣長一宣布參選，交通部就立刻發出新聞稿「感謝」蘇巧慧、吳秉叡，這樣是不是選舉操作？市民心中自有公道。同一分前瞻預算、同一軌道建設「中央就是有黨派之別、就是為選舉算計」。

行政院發言人Kolas Yotaka嚴正澄清，新北上個月才批定全線都在新北市境內、總經費達555億元的萬大樹林線二期計畫案，明年就要啟動，侯友宜擔任7年副市長卻批評中央一毛錢都沒給新北，悖離事實也不夠專業。

(中國時報)