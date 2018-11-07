林智堅訪智邦 玩快問快答

新竹市長候選人林智堅競選團隊近日啟動「小智園區列車」計畫，6日造訪智邦科技並與員工午餐會，受到智邦人熱烈歡迎。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市長候選人林智堅為了解科技人想法與需求同時爭取選票，6日造訪竹科智邦科技與員工用餐，智邦董事長郭飛龍、執行長黃安捷親自接待，員工們則是熱烈詢問輕軌停靠站、大車站等計畫同時熱情要求合影，原本僅30分鐘的行程最後花了3倍時間才結束。

員工喊 智邦、智堅連線

林智堅競選團隊近日啟動「小智園區列車」計畫，除了與智邦科技午餐會外，之前已相繼拜訪台積電、義隆電子，之後還將訪問力晶科技、樂華科技等企業，預計將造訪竹科9家科技大廠。

林智堅昨天除了一一向現場員工打招呼外，更接受智邦科技的快問快答考驗，題目相當趣味，從油頭髮型、養身等市長個人考題外，也列舉智邦相關小知識，包括智邦的股票代碼「2345」、智邦英文名「Accton」，甚至因林智堅此次選號為「6」號，智邦員工也開心說這正是「智邦」與「智堅」連線「23456」。

林智堅說，年輕人投票率普遍偏低，但一張選票足以撼動一座城市，他自10月底啟動「園區列車計畫」，希望透過近距離與竹科員工接觸、傾聽年輕人想法，鼓勵大家踴躍投票，他預計要造訪9家科技大廠，與數千科技人見面、聊聊天。

林爭取輕軌開進園區

他表示，竹科有4萬多人設籍新竹市，這個族群的朋友具高學歷、高收入等特殊DNA，其實竹科人相當關心公共事務，他為改善園區交通問題，近年力推「交通123」政策，包括打通高峰路110巷瓶頸道路、交通要道建置智慧系統、道路拓寬工程等，成功使每日上、下班車流更順暢，未來也將爭取輕軌進到園區，提供新的運具選擇。

(中國時報)

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