林明溱掃街 陳菊拉抬洪國浩

2018年11月07日 04:13 中國時報 楊樹煌 、 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

總統府祕書長陳菊（右），陪同洪國浩在竹山鎮掃街。（廖志晃翻攝）

總統府祕書長陳菊6日偕經濟部長沈榮津、交通部長吳宏謀等到南投縣視察鳥嘴潭人工湖工程，為民進黨南投縣長候選人洪國浩拉抬聲勢；國民黨南投縣長候選人林明溱則於埔里與國民黨籍鎮長、議員等候選人進行車隊掃街拜票，鞭炮與凍蒜聲不絕。

花媽率部長 聯合造勢

陳菊昨抵草屯北勢里活動中心，聽取鳥嘴潭工程及觀光規畫，花媽在會中盛讚洪國浩會「持家」，指出洪擔任草屯鎮長時將1.8億元負債還清，現在更存有5億多的盈餘。陳菊並允諾，前瞻計畫已編列近200億元投入鳥嘴潭工程，交通部、經濟部會顧及施工時間與品質。

林明溱為拚連任，昨前往埔里鎮大票倉，由埔里鎮長候選人吳國昌、縣議員候選人潘一全、林芳妤、王彩雲及黃世芳等陪同，從市區出發，以車隊分赴郊區各里，進行車隊掃街造勢，沿途都有熱情鄉親燃放鞭炮助陣，凍蒜聲不絕。

林明溱車隊 沿路拜票

林明溱說，4年前鄉親以選票熱情託付，進入縣府後全力以赴，將縣政建設及縣民福祉當做唯一目標，不到4年為南投縣投入101億元建設。拜託鄉親在24日投票幫助他順利連任，讓南投縣未來4年建設更多、造福更大。

陳菊也到南投市與中小企業主座談，針對業者反映南投縣沒有焚化爐，垃圾堆置及處理都造成困擾！陳菊表示，將請環保署長李應元協助調度其他縣市焚化爐，幫忙處理南投縣的垃圾。

(中國時報)