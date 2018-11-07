國民黨老將衝高票 民進黨拚4席全上

南市議員蔡育輝（右）促成前市警察局長陳子敬力挺高思博，又有馬英九、朱立倫等大咖輔選，氣勢正盛。（本報資料照片）

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中國時報
／台南報導
民進黨在第一選區提名現任賴惠員（左一）、接棒議長賴美惠的李宗翰（左三）、農委會副主委力挺的沈家鳳（右二）及前白河區長劉米山（右一），力拚4席全上。（本報資料照片）

台南市第1選區的國民黨市議員蔡育輝與市長候選人高思博聯合競選總部日前成立，請來大咖站台，現場並無特別動員，就吸引逾2000群眾，聲勢看漲，藍營另一老將張世賢在地方經營有成，兩人都希望能衝高票數。民進黨除了現任的賴惠員、前白河區長劉米山外，剩下2人都是初次參加議員選舉，有政二代接棒的李宗翰、前新營市代表沈家鳳，力拚4席全上，無黨籍的現任議員趙昆原有一定支持度，選情仍緊繃。

賴美惠交棒兒子李宗翰

台南市第一選區包括新營、鹽水、柳營、後壁、白河、東山6個行政區，約有近20萬人口，光是前台南縣政府所在的新營區，就有約7.8萬人，公教人員比例不小，但合併後兩次市議員選舉下來，仍是綠營占優勢，在6席中占有一半席次。

該選區最受關注的，就是從台南縣到縣市合併後，合計已6連霸的議長賴美惠不再參選，由26歲的兒子李宗翰接棒。

無黨籍趙昆原力爭蟬聯

除了賴美惠及北上接任農委會副主委的李退之，該選區其他4位現任議員都競選連任，國民黨推蔡育輝、張世賢出征，要固守原本席次，蔡育輝在促成陳子敬力挺高思博的泛藍整合上著力不少，間接獲得不少支持，張世賢在後壁、白河、東山等地選民服務紮實，素有聲望，評價不差。

現任的無黨籍市議員趙昆原也有一定實力，民進黨提名4席，若要拚全壘打，各候選人間得盡棄前嫌攜手合作，但這恐怕並不容易。

(中國時報)

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