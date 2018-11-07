屏縣長選舉 藍綠衝刺影響力

2018年11月07日 04:13 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉推出競選影片，主打幫屏東出國推銷農特產品。（潘建志翻攝）

成功的選舉宣傳影片常在選戰中扮演臨門一腳的重要角色，屏東縣長選舉國、民兩黨候選人陸續推出宣傳影片，尋求連任的縣長潘孟安請到台灣歐吉桑吳念真配音「聲援」；國民黨屏東縣長候選人蘇清泉則主打出國幫屏東推銷農特產品，以卡通方式呈現，可愛風格受到好評。

選舉期間候選人都喜歡請名人來站台贊聲，為自己拉抬聲勢，屏東縣長潘孟安推出施政宣傳影片，以沙畫方式細數4年來政績，請到名導演吳念真配音，親切的口吻與溫暖的語調介紹潘孟安出身基層，「這個男人，是一直跟自己賽跑的人」。

沙畫秀政績 旁白動人心

影片中介紹潘孟安的政績，包括在全縣463村里設置照顧關懷據點、在各學校開課後照顧、提升身心障礙者運動權、促成2個醫學中心等級醫院到屏東設院、開設農業水產保單，出國推銷屏東農特產品，推動「一捷二鐵三快」等交通建設。以沙畫配上吳念真的旁白，十分打動人心。

農產要出國 卡通獲好評

今年南台灣農特產品豐收反而造成「果賤傷農」，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉推出「屏東農產品要出國」影片，鳳梨、香蕉等水果化身可愛卡通對話，強調蘇清泉帶著好幾百噸的水果出國行銷，要讓水果出國旅遊就要把票投給蘇清泉，走可愛風格宣傳獲得好評。

(中國時報)