南漂惹議 林右昌、謝立功互轟

2018年11月07日 04:13 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝立功（中）與競選總部發言人介文汲（右）聯手舉行記者會，拋出基隆人「南漂」議題，痛批是民進黨基隆市長林右昌政策錯誤所致。（張穎齊翻攝）

高雄北漂議題延燒，國民黨基隆市長候選人謝立功則提出基隆「南漂」也同樣嚴重，並指出南漂人口達基隆總人口的4分之1以上，痛批民進黨現任市長林右昌怠惰。林右昌則回嗆，國民黨執政時基隆爛成什麼樣子，若有南漂也是10幾年前就開始，酸謝「沒經濟常識，只會唱衰！」

謝立功競總發言人介文汲指出，林右昌上任後，嚴重縮限基隆港既有的發展空間，基隆市建照核發數量大幅減少，基隆嶼及外海島嶼的海上登島觀光都停止，碧砂漁港沒落，大武崙工業區觀光工廠關閉原有的觀光設施，房地產價格低迷，都造成港務、建築業、製造業、觀光業持續衰退，流失工作人口。

「基隆在國民黨執政下爛成什麼樣子！」林右昌痛批，謝立功沒經濟常識，一直唱衰基隆，更不能理解這些數字是怎麼算的，基隆過去在國民黨執政下，沒有重大建設與投資，導致發展停滯，更讓基隆成為自殺率、失業率、離婚率最高的城市，負債也是史上最高，所以若有南漂情形，也是10、20年前就開始。

林右昌說，自他上任這4年來，大家都看到基隆的進步與發展，且越來越有信心，希望謝不要再扭曲事實、言不及義地抹黑，「當全世界都在看好基隆時，就只有謝在唱衰！」

(中國時報)