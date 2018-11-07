不在籍投票難行 朱立倫「遺憾」

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中國時報
／新北報導

選舉進入最後倒數，許多警消與公務人員投票權益受限，新北市長朱立倫6日市政會議強調，市府要針對公務員、警消投票權益把影響降到最小範圍，而對國內不在籍投票，因政治考量被執政黨反對，他認為「非常遺憾」。

現行公民投票法、公職人員選罷法雖對選務工作人員訂工作地投票規定，但軍警消不適用，北漂、南漂民眾更是不行，雖討論多年，目前仍卡關。

朱立倫6日指出，競選活動即將開始，警消等公務人員須配合值班，但他們的投票權益不能受影響，24日投票當天，包含警、消等所有公務員的投票權利須受到保障，讓值班同仁在影響公務最小的範圍內都能去投票。

朱立倫強調，雖一直希望推動國內的不在籍投票，這是民主的常態，但因政治考量很多人反對，尤其是現在執政黨反對，是一件非常遺憾的事情。

朱立倫也說，最近看到一些媒體報導，包括國安局坦承監控臉書上對國家元首的詆毀，以及銓敘部要求公務員不能在候選人臉書上按讚，都是民主倒退行為。

民眾在社群媒體上表達意見，是民眾的自由，國家元首或政治人物都要有雅量接受任何批評，他自己在網路上受到的詆毀言論也絕對不會少於其他政治人物，這是民主的常態，有的時候一笑置之，不需要用國安監控的方式。

朱立倫也說，所有市政工作不應受到政治與選舉干擾，該做的工作持續進行，市府對民眾期待的公共建設，必須掌握品質的控管跟時效。

(中國時報)

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