千名警消挺徐耀昌

徐耀昌小女兒徐毓翎（中）更遠從台北搬回苗栗幫忙輔選，6日帶領競選團隊到頭份市路口，向民眾鞠躬揮手拉票。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導

競選連任的苗栗縣長徐耀昌，除了執政繁忙外，還要為選情奔波，利用晚上時間到各鄉鎮舉行問政說明會，日前獲得義消、警友會等力挺，於晚間空檔成立後援大會，現場熱鬧非凡。徐耀昌小女兒徐毓翎更遠從台北搬回苗栗幫忙輔選，6日帶領競選團隊到頭份市路口，向民眾鞠躬揮手拉票。

苗栗縣義消、義警、義交、民防、守望相助及警友會等6大單位組成聯合後援會，力挺徐耀昌順利連任，日前集結近1000名幹部及義警消人員到場支持，並致贈「好柿花生」、「包粽」、「凍蒜」吉祥物為他加油打氣。

徐耀昌表示，在義警消等弟兄們身上看見「政府有限、民間無限」的奉獻精神，深感敬佩，因此在縣府財政穩定後，將員警超勤津貼恢復至上限1萬7000元，並承諾未來將繼續關心義警義消、民防及警消人員的相關權益，要繼續打造幸福苗栗。

他的小女兒徐毓翎更是一早帶著競選團隊，到頭份的中興路與建國路口揮手鞠躬，精神充沛向民眾微笑、敬禮道早安，並懇請民眾投下神聖一票。

徐毓翎表示，為了減輕爸爸徐耀昌的負擔，9月底便帶著家人從台北回到苗栗，盡力幫徐耀昌拉票。她偕同競選團隊穿梭在各鄉鎮的大街小巷，挨家挨戶、鞠躬握手，希望能盡份心力，讓徐耀昌順利當選。

對手徐定禎繼前日拋出「對鄉親莊嚴的3大承諾」，6日在公館舉辦問政說明會，針對苗栗財政困境提出「公產活化」政見，內容包含盤點縣內所有閒置公有土地及建物、召開專家會議協助改建轉型等5大計畫，並表示透過公產活化仍可將許多危機化為轉機。

(中國時報)

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