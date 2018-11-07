方進興告抹黑 康世儒歡迎辯論

2018年11月07日 04:13 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮長候選人方進興6日在律師羅庭章陪同下，前往地檢署按鈴控告對手康世儒及其競選團隊，涉嫌違反公職人員選罷法及加重誹謗罪。康競選總部回應，判決書白紙黑字，若不服可來辯論。

方進興指稱，康世儒團隊利用假帳號於社群媒體臉書留言抹黑，甚至於5日製作文宣散布不實及攻擊性圖文，損害自身名譽。

文宣內容直指2005年方進興為涉嫌圖利罪的被告向頭份鎮公所關說施壓，影射他為黑道，意圖使人不當選。

方進興澄清自己絕對清白，當時因父親方溪生擔任代表會主席接受民眾陳情，要其偕同了解事情，後檢察官以「證人」身分傳訊他製作筆錄，之後與該案無任何牽連，事後判決結果亦毫無所悉。

他說，康世儒及其團隊僅以裁判書內被告說詞有提到方進興，就見獵心喜，斷章取義，未盡查證之責，製作文宣散布進行抹黑，行徑令人不恥，且過去20年來父親對於康氏兄弟相當支持，每逢選舉時刻出錢出力，康為了選舉不惜將他拖下水，不懂知恩圖報相當沒道義。

康世儒競選總部回應，判決書內文明指2005年方進興受友人之託向鎮公所關說施壓為事實，並非康陣營憑空杜撰，若行事坦蕩問心無愧，就應接受5天前所提出的邀請來場公開辯論，無論是針對此事或是任何有關地方建設的公共議題，康都隨時歡迎。

(中國時報)