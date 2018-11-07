改善汐止淹水 藍綠議員邀功

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中國時報
宋原彰／新北報導

汐止治水成為選戰焦點，民進黨議員沈發惠認為，當年蘇貞昌向行政院長蕭萬長爭取整治基隆河、打通員山子分洪道，他與張錦豪在地方上與蘇合作，才解決淹水之害。國民黨議員白珮茹則表示，她任內換新老舊抽水機組，增加「自動起抽系統」和多處「滯洪池」，朱立倫8年執政內，共解決100多個易淹水點。

沈發惠表示，1988年當選民代時，汐止淹水況狀最嚴重，當年瑞伯、芭比絲颱風造成慘重災情，許多居民困在家中停水停電近24小時，但蘇貞昌8年縣長任期內，整治基隆河、打通員山子分洪道，真正解決淹水問題，這是市府推動與地方上他與張錦豪的配合下才得以解決。

不過，白珮茹認為，13年前擔任民代後，就積極改善汐止的淹水問題，爭取500萬經費，更換北峰抽水站8組18年的老舊抽水機組，讓抽水量增加一倍。

此外，她也為社后地區不少社區增加設滯洪池，建立「自動起抽系統」，當積水達到特定程度時，抽水系統就會自動啟動，將雨水抽至滯洪池內，在接至附近河川。

白珮茹正緊盯社后地區康寧街的排水工程，預計能改善每逢大雨就淹水的中興路涵洞排水功能，她認為透過分流工程和抽水系統更新，才能解決汐止的淹水問題，也不忘稱讚朱市府的行政效率，「朱立倫8年執政內，在汐止共解決100多個易淹水點。」

(中國時報)

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