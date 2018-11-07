林威志當送行者 另類選民服務

2018年11月07日 04:13 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

脫下候選人的背心，台東縣議員第1選區候選人林威志穿上黑色西裝，神情肅穆地變身為送行者，陪亡者走最後一段路，林威志擔任喪禮主持人已17、8年，有主持過上千場喪禮的經驗，在激烈的選戰中，也算是另類的選民服務。

「不管心中有多麼不捨，也要放手」，林威志這次擔任普悠瑪列車事故罹難者公祭的司儀，渾厚的嗓音中帶著哀悽，他說，主持喪禮最重要的，就是要與家屬感同身受。

現任台東市民代表林威治，有意更上層樓，投入競爭最激烈的台東縣議員第1選區的選戰，由於長年以來擔任喪禮主持人，建立口碑，不少民眾都請託他，在百忙中，他還是會抽空服務。

林威治說，上尉退伍後，在1場榮民的公祭中代念訃文，從此成為喪禮司儀，17、8年來主持喪禮超過上千場，像阿美族長老歌手郭英男等多位台東聞人的喪禮都是他主持的，而最讓他感到安慰的是，許多服務過的家屬都還記得他，對於選情多少有幫助。

由於具有送行者身分，林威志說，如果當選縣議員，首要之務是協助辦理低收入戶往生者的殯葬事宜，另外，將零到2歲幼兒公托中心附設於國小幼兒園，爭取婦女癌症篩檢年齡下修到40歲，都是他的重要政見。

對於這次普悠瑪列車事故，他說，安全回家只是1件再簡單不過的事，真心希望政府重視。

(中國時報)