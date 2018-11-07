QS亞洲大學排名 東華再躍進

國立東華大學在2019QS亞洲大學排名251至260名，較去年提升20多名，台灣入選36所學校中，則由去年第24名上升至21名。（東華大學提供）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

2019年亞洲大學排名日前公布，共498所亞洲地區大學入榜，國立東華大學排名251至260名，較去年提升20多名，台灣入選36所學校中，則由去年第24名上升至21名，與國立台北大學、輔仁大學並列。

QS亞洲大學排名之評鑑指標包含學術聲譽、雇主聲譽、師生比例、教學人員擁有博士學位、平均論文被引用率、教師論文平均發表量、國際學術合作、國際教職員與學生數，及來校與赴他校的交換學生等共11個項目，其中國際學術合作指標為今年新增項目，國際化發展成為排名的重要指標之一。

東華大學為營造具有國際競爭力的教育研究環境及擴大招收境外優秀學生，目前提供25個全英語授課學程包括3門學士班、12門碩士班及10門博士班課程，不僅達到教育資源的充份運用及提升校園國際化，更能增強東華在研究與教學的國際競爭力及提升知名度。

東華大學指出，根據QS資料，在國際化相關評鑑項目中，東華國際學生及交換生數量皆表現優異，國際學生與本地學生比例為9.7，大於平均值5.8，展現東華近年來各教學、行政單位致力於國際化之發展。在學術研究亦有優良表現，平均論文被引用率為5.5，高於平均值4.5，顯示教研單位積極於學術研究的成果。

東華大學強調，除了日前公布的QS亞洲大學排名，每年9月泰晤士報高等教育特刊公布的2019年全球最佳大學排行榜，東華排名世界第801-1000名（位居台灣第14名）後，東華大學榮耀再添一樁。

(中國時報)

林威志當送行者 另類選民服務 拆競選看板惹議 環局強調一視同…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。