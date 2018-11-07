QS亞洲大學排名 東華再躍進

2018年11月07日 04:13 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

2019年亞洲大學排名日前公布，共498所亞洲地區大學入榜，國立東華大學排名251至260名，較去年提升20多名，台灣入選36所學校中，則由去年第24名上升至21名，與國立台北大學、輔仁大學並列。

QS亞洲大學排名之評鑑指標包含學術聲譽、雇主聲譽、師生比例、教學人員擁有博士學位、平均論文被引用率、教師論文平均發表量、國際學術合作、國際教職員與學生數，及來校與赴他校的交換學生等共11個項目，其中國際學術合作指標為今年新增項目，國際化發展成為排名的重要指標之一。

東華大學為營造具有國際競爭力的教育研究環境及擴大招收境外優秀學生，目前提供25個全英語授課學程包括3門學士班、12門碩士班及10門博士班課程，不僅達到教育資源的充份運用及提升校園國際化，更能增強東華在研究與教學的國際競爭力及提升知名度。

東華大學指出，根據QS資料，在國際化相關評鑑項目中，東華國際學生及交換生數量皆表現優異，國際學生與本地學生比例為9.7，大於平均值5.8，展現東華近年來各教學、行政單位致力於國際化之發展。在學術研究亦有優良表現，平均論文被引用率為5.5，高於平均值4.5，顯示教研單位積極於學術研究的成果。

東華大學強調，除了日前公布的QS亞洲大學排名，每年9月泰晤士報高等教育特刊公布的2019年全球最佳大學排行榜，東華排名世界第801-1000名（位居台灣第14名）後，東華大學榮耀再添一樁。

(中國時報)