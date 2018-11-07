金門》陳福海控奧步抹黑 洪志恒談競選理念

2018年11月07日 04:13 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

洪志恒（右）大談競選理念。（李金生攝）

金門地檢署檢察長毛有增6日拜會縣長候選人，洪志恒與「學長」相見歡，開心大談競選理念，尋求連任的陳福海則指遭對手抹綠外，還擷取他在縣府主管會報的講話內容抹黑，到處放送誤導鄉親大眾。

洪志恒強調，自己沒錢也不會賄選，在「開講」過程中，得知毛有增是東吳大學法律系的「學長」，雖然雙方過去並不相識，但曾經有2年左右都走在校園裡，顯得十分開心。

洪志恆把握難得的機會，對毛檢察長大談競選理念，並在形同1人的政見發表會中，左批陳福海「出賣金門」、右打楊鎮浯「軟弱無能」，強調只要他當選就會讓金酒從目前在大陸每年2.5億新台幣的營業額增至300億。

陳福海則推崇對手楊鎮浯「年輕」、「早晚都有機會」，但是在這次選舉之中，卻有一些操之過急的作法，像日前對他的公開指陳（選舉奧步），他就「一件都沒做！」

陳福海並抱怨指出，對手不談政績，卻想辦法抹綠他，另如縣府主管會報2小時，有心人卻只擷取其中2分鐘，到處放送抹黑，其間有意圖使人不當選之嫌，不過他不想去查是「誰」流出去？毛有增則強調，選舉確實很不容易，有些事常會被扭曲，檢方都會不偏不倚，根據事實證據，依法審慎認定和處理。

(中國時報)