台灣人民要桑田或滄海？

2018年11月07日 04:12 中國時報 張亞中

古人喜歡用「滄海桑田」來形容世事的變幻無常。3年前的今日，馬英九與習近平在新加坡進行了歷史性的會面，也不過3年時間，蔡英文與習近平已猶如兩條不可能交集的不同時空線。

3年前的馬習握手，本可讓兩岸關係重新再起，但是3年後的兩岸領導人已是冷漠以對。蔡英文任內，兩岸關係注定冰霜不止，人們在擔心會否有一場大風雪正在蘊釀？但更讓人感到不安的是，台灣是否已經拋棄陽關大道而選擇獨自走那危險的獨木橋。

自1949年起兩岸分治，兄弟分道揚鑣，各自試著證明誰的制度才是中國現代化的最佳道路。過程中，彼此曾經反目成仇、相互排斥。第一次「滄海桑田」等了60多年，兄弟的不同立場雖然不變，但更可以一笑泯恩仇。3年前的馬習會就是「兄弟雖然各有立場，但是放下仇恨對立」的一個起點，馬習會的歷史意義即是：兩岸「兄弟登山、各自努力」；在必要時，仍是「血濃於水、相互扶持」。

如果接任的蔡英文能夠不要以極端的意識形態掛帥，「蔡習會」絕對可以在「馬習會」的基礎上繼續前行。但是由於蔡英文堅持走「去中國化」的文化台獨道路、不接受九二共識的政治立場、不容許黨內或黨友有「兩岸一家親」的言論，兩岸關係在本質上出現了變化，它不再是一家人的「兄弟鬩牆」之爭，而變成了非我族類的「敵我矛盾」之鬥。好不容易形成的兩岸桑田，不到3年就又成為滄海，而此時的滄海，更已是個充滿敵意、戰雲密布、軍艦競相出入的滄海。

撇開兩岸關係不談，3年前的馬習會還有一個重要的意義，就是給台灣的經濟再創造機會。馬政府上任以來，兩岸外交休兵，經貿人員往來，使大陸成為台灣重要的經貿腹地。可惜2014年一場不理性、被操弄的太陽花運動，打亂也打斷了兩岸交流的步伐，更使得台灣失去了向全世界第二大經濟體汲取資源與能量的機會，如果不及時修正，台灣將注定萎縮。2015年馬習會與其說是修補兩岸關係，不如說是讓台灣經貿不致被鎖的一次重要會面。

蔡英文向美國一邊倒，而美國卻是由主張「美國優先」的川普當政，在政治上要遏制中國的崛起，在經濟上貿易戰已經開打，以致台灣只能淪為美國的一張牌而已；寄望「新南向政策」，但是這個政策完全無法取代兩岸經貿政策的獲益；已趨近媚日的「親日」行為，卻被急於向北京示好的安倍政府潑了冷水。蔡英文與民進黨主政下的台灣放著陽關大道不走，卻偏偏要走那個充滿危險的獨木橋，只將自己安全及經濟寄託在美國、日本、東南亞、印度的伸出援手，全然忘了這些對象與台灣沒有同胞愛，更非一家人，他們憑什麼要幫台灣？

滄海成桑田是喜，桑田成滄海是憂。世事固然無常，但是靠著努力、用心耕耘灌溉，桑田終有成功之日，但引入海水，亦可在一夜成為滄海。3年前的馬習會已然遠去，如今兩岸桑田已成滄海。更讓人難過的是，曾經是桑田家園的台灣，在短短3年間，不僅逐漸荒蕪、土地也漸變質。

蔡英文與民進黨已回不了頭了。台灣人民必須自己覺醒，要「滄海」還是「桑田」，全在我們一念之間。（作者為台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)