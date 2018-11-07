簡吉，一段被遺忘的民眾史

2018年11月07日 04:12 中國時報 楊渡

在選舉熱季中，一個名字悄悄地重新浮現。這個月17日，高雄鳳山國小慶祝123周年的紀念活動中，將設立一個小小的紀念館─簡吉紀念館，向這位小學教師致敬。因為他就是從這裡開始，捲動起日殖時期最大的群眾運動─台灣農民組合。24日，高雄衛武營也將演出舞台劇《簡吉奏鳴曲》，刻劃簡吉和陳何的故事，來追念一個跨越時代的農民運動領袖。

在日殖時代，經歷早期的武裝起義後，台灣知識分子體認到武裝抗日帶來的死傷太過慘烈，乃走上現代性的請願、群眾運動進行反抗。在《日本警察沿革志》的紀錄裡，大體有四大事件：第一，台灣議會請願運動，及隨之而開啟的台灣文化協會，這是啟蒙運動；第二，台灣農民組合，即為了反抗日本對農民的剝削所組成的農民團體；第三，台灣共產黨，一般研究多及於謝雪紅，而少有全面討論；第四，霧社事件。

然而，在戒嚴時代，台灣史的研究充滿禁忌，特別是左翼的台灣農民組合與台共史，幾乎很少被提及，這就形成了台灣史論述總是少了半邊的缺憾。這樣的台灣史是不完整的。

然而，簡吉卻是一把穿透歷史迷霧、看見真相的鑰匙。簡吉本是鳳山國小的老師，在家庭訪問的時候，看見學生飢寒交迫，無法安心上課，轉而將貧苦的農民組織起來，反抗壓迫。由於當時總督府強迫農民種植甘蔗，規定只能交由日本會社收購，而甘蔗的價格又是由會社訂定，農民只能任人剝削。有「日本良心」之稱的學者矢內原忠雄形容，台灣農民是「農業的無產勞動者」，一無所有，終生勞苦。

簡吉因為看見孩子的困苦，感悟到如果漠視孩子的飢餓，而只是領著月薪當老師，就成了「月俸的盜賊」，於是投入農民運動，成為一個農民革命家。他最要好的同志，是彰化二林的醫生李應章。李應章是鄉村醫生，他看見無數的病人，卻發覺台灣人的真正病因就是飢餓貧困，因此帶領二林蔗農起來反抗。他們與日本農民組合、勞農黨連結，團結了2萬4000多個台灣農民成為會員（這當然不包括同情卻不敢正式加入者），捲動起日殖時代最強大的反抗運動。

想想在殖民體制下，有近百分之一的農民竟敢公開加入，這是何等雄厚的群眾力量。日本殖民政府雖然全力壓制，但在1920年代世界性的左翼風潮之下，簡吉依舊奔波全台灣，進行全面抗爭。再加上謝雪紅回台灣，為農民組合進行幹部訓練，力量更為驚人。

可惜日本右翼準備發動戰爭，1928年在日本開始鎮壓左翼運動，隨後在台灣進行大逮捕，台灣的反抗者相繼入獄判刑，簡吉被判以10年重刑，整個反抗隨之沉寂了。

出獄後他在皇民化政策下被緊緊監視，無法動彈。直到1945年，才為了台灣光復後的社會秩序維護，加入三民主義青年團，並且為日殖下犧牲的志士成立「台灣革命先烈遺族救援會」，但隨之而來的二二八事件，他加入台南、嘉義的反抗行列，與張志忠、陳纂地等組成「台灣自治聯軍」武裝對抗而被通緝，隨後又主持中共台灣省工委的山地委員會，終於在1950年犧牲。

從一個受敬重的小學教師，到成為農民運動領袖，再到白色恐怖時代的犧牲，簡吉一生都在為農民、農村的孩子奮鬥。在他教過的小學裡，為他建一個小型紀念館，是非常適當的。然而，更不該遺忘的是他的妻子陳何。農民運動是完全的犧牲奉獻，妻子只有靠著擔任助產士的微薄收入來養活孩子。特別在簡吉犧牲後，她含辛茹苦，帶大無父無依的孩子，真的非常不容易。這一次在高雄的戲劇，便是以這兩個人的故事為主軸，來呈現一個反抗者的生命史。

而更難得的是，簡吉的一生所貫穿的台灣反抗史，正是從1920到1950年代的台灣左翼運動史，這恰恰是台灣歷史書寫中最缺乏的半部。沒有這半部，今天所談的「轉型正義」，根本就是迷霧看花，怎麼會有正義？

要了解真實的台灣史，簡吉是無法不正視的一頁。當我們要談論「正義」，唯有超越藍綠，回歸真實的民眾史，台灣才有屬於人民的正義。（作者為作家）

(中國時報)