2018年11月07日 04:12 中國時報 王銘義

2015年11月7日，新加坡「馬習會」結束，習近平在香格里拉晚宴與馬英九話別時以一句「後會有期」相贈。

幾天之後，習近平在馬尼拉APEC峰會遇見代表馬英九與會的蕭萬長，習近平說：「請您轉達問候並轉告馬先生，我在新加坡說的『後會有期』，不是說說而已！」

舉世矚目的兩岸峰會結束後，馬英九領導的國民黨輸掉了2016總統大選，台灣重返綠色執政。由於蔡英文拒絕走向兩岸原已鋪設的「九二共識」軌道，兩岸關係從和平發展的高峰，逐步走回對抗、衝突的老路，兩會協商中斷，官方機制停擺，兩岸關係陷入不確定的局面。

「馬習會」的歷史意義與核心價值，在於兩岸在主權爭議、軍事對峙、外交競合、不同政經發展道路等多重矛盾與對抗過程，還能秉持相互尊重，坦誠對話，並在既有政治基礎上求同存異，探索解決爭議的可行路徑，並為兩岸良性互動建構可持續發展的和平環境。

遺憾的是，3年來，國民黨因輸掉執政權，既無力為兩岸路線辯護，對馬習會的是非功過更是諱莫如深；民進黨則因反中、反馬，始終不願正視馬習會對未來解決兩岸爭議、建構高層互動機制所產生的啟示作用；中共方面則因綠色執政，漸行漸遠，對蔡英文不再寄予希望。

就會談形式與政治意義而言，儘管兩岸約定互不稱總統或主席官銜，也沒有簽署會談協議，但馬習會的重要性無疑是兩岸分治近70年來的重大歷史進程。習近平在中共十九大的報告，就將「實現兩岸領導人歷史性會晤」，自我評價為過去5年工作取得的歷史性變革。

習近平說，承認「九二共識」的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，兩岸就能開展對話，「台灣任何政黨和團體同大陸交往也不會存在障礙」。即使民進黨內當初有人評析馬習會應是為蔡習會預做示範，但蔡英文當局並未能積極解讀其中蘊涵的原則立場與彈性空間。

馬習會得以突破重重政治障礙，關鍵取決於習的務實對台戰略與強烈的使命感。習近平曾說，「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決，總不能將這些問題一代一代傳下去」。習最終主導拍板促成馬習會，說明他對處理台灣問題不僅有論述，有想法，還有做法。

馬習會所創建的領導人會晤模式，以及陸委會與國台辦所建構的官方聯繫機制，這是兩岸關係發展史上的重要資產，更是兩岸談判進程的寶貴經驗。然而，蔡英文政府並未能正視其戰略價值，也未能體察重建兩岸對話管道的重要性，這是導致蔡政府施政績效不彰的根源。

馬習會落幕3年來，蔡英文政府既不承認兩岸既有的政治基礎，也無法重啟協商大門，兩岸政治互信持續崩解，外交戰火重燃，斷交事件頻傳，共軍機艦繞島巡防成為新常態，大陸各項「內政化管理」的惠台措施持續出檯。蔡政府似乎還沒有找到應對兩岸僵局的解套方案。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)