當貿易戰走向恐怖局面

2018年11月07日 04:12 中國時報 陳明璋

美國一向是扮演自由貿易的締造者和守護神，但倡導「美國再偉大」的川普一上台，情況完全改觀，自由（Free）貿易已轉向公平（Fair）貿易，情勢演變如失控，則有可能淪為恐怖（Fear）的局面，且由國際貨幣基金的景氣預測來看，明後年，世界兩霸權的爭鬥很可能就會走向這個境地，讓世界經濟成為風暴的中心，甚至演變成另類「世界大戰」。

川普為落實其「美國再偉大」的主張，就提出「公平」貿易的霸氣作為，不但要和歐、日等盟國重訂經貿協定，且對中國實施徵收高關稅的貿易戰，而所謂「公平」卻是「川普說的才算」，這種單方所訂的遊戲規則當然引起各方反彈，中國大陸更不可能接受。

眾所周知，美中這場「世紀性」博弈目前只是揭開序幕而已，雙方如不和解，將來只有更難挽回的惡化，儘管世界股市暴跌，各國匯率變動頻繁，世界貿易成長不易，已經帶來不安的警訊，近日川習已通過電話，雙方可能在G20峰會見面謀和，稍解矛盾和緊張，但雙強爭霸戰已經形成，川普好鬥的霸氣性格、美國再偉大的訴求、中華民族的偉大復興，這種民族主義情緒的作祟下，短期和解雖有可能，但長期的和平共存幾乎是難如登天。

目前，雙方各在築地備糧，做長期的爭鬥做準備。中國降準降稅、大幅度開放市場、舉辦國際大採購的「進口博覽會」、增加自主研發、加強基礎建設、提高國民消費力、開拓內需市場，治本治標雙管齊下。美國除降稅升息，加強吸引外人投資之外，並要美商如蘋果等回美投資，鼓勵高科際企業的研發，另也加強西方國家的結盟，如在智財權保障、施壓中國經制體制的改革開放，加強國防、外交、科技及文化對中國的圍堵和要求轉變。

很顯然，美中貿易戰正由公平逐漸轉向恐怖，儘管我們不期這樣的發展，但形勢操之於人，我們只能做萬全的準備，減少損失，甚至利用雙方的矛盾和開放作為，從中賺取商機，台灣和台商絕對不能只押注一方，成為人家的馬前卒和棋子，而要能左右逢源。政府要力求穩定股市，避免匯率暴跌，爭取台商回台投資，並加緊行動，和美、日及東協各國速簽經貿協定，且在AI和生化科技研發，及在傳統產業和服務業加速輔助升級轉型，且加速金融科技的應用和新商業的開發。

台商則要力求穩重經營，大的投資且看情勢明朗後再做，大陸市場宜內外銷兼作，利用大陸市場的開放，和外商及陸資策略聯盟或合資進入；做內銷者可趁勢開拓內需市場；外銷業者宜早做外移準備，回台或到東協重建供應鏈體系，並配合美商投資美國市場。當然，如美中經貿戰愈加惡化，應變要看自己的條件和狀況，靈活調整。（作者為台北經營管理研究院院長）

(中國時報)