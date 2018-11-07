金大俠的典範

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中國時報

《笑傲江湖》的武俠小說大師金庸辭世，引起了海內外華人社會的共同惋惜。金庸的小說代表了華人生活世界中對「文化中國」的嚮往，他政治態度的轉變不僅反映過去一世紀中國鉅大的社會變遷，而且指出未來中國發展的方向，很值得關注與深思。

金庸出身自浙西的一個書香世家，家族史上出了許多名人。他雖然是在一個地主家庭成長，卻天生有一股「悲天憫人」的俠氣，從中學時期開始就經常因為「路見不平」向學校當局抗議，而受到懲處。

從1950年代起，金庸開始在報紙上寫武俠小說《書劍恩仇錄》，立即造成了轟動。他的小說既是華人現實社會的投射，也表現出他個人的愛恨情仇。譬如，《笑傲江湖》影射了文革時期中共政壇的殘酷鬥爭和人物浮沉；《連城訣》的故事取自他少年時期家中一名長工和生的悲慘經驗：和生本人被打成殘廢，父母氣死，未婚妻改嫁凶手，最後被金庸祖父查文清收為長工，才有機會把自己生命故事告訴少年金庸。

金庸雖然是在地主家庭中成長，但他的作品卻能深入了解民間疾苦。在《射鵰英雄傳》中，楊過在襄陽飛石擊斃蒙哥，殺一獨夫而息兩邦干戈；1964年，他在《明報》發表〈要褲子不要核子〉，遭到左派報紙圍剿，並且痛批為「反共反華」、「親英崇美」、「背叛民族立場」；文革期間，他又旗幟鮮明地反對文化大革命，更被左派批為「漢奸」、「走狗」、「豺狼鏞」，甚至連生命安全都遭到威脅。

中共改革開放後，1981年金庸獲邀訪問北京，而得與鄧小平長談。鄧小平對他提起，中共建政後，他的父親查民卿在「鎮壓反革命」運動中被殺的往事。金庸表示：那是改朝換代發生的悲劇，自己淡然不計前仇。北訪之後，他對中國未來的發展，發表了三點看法：第一，中國大陸沒有可以取代中共的政治力量；第二，中國幾十年之內，不可能發展西方式民主；第三， 他個人贊成中國實行開明社會主義。

1985年他受聘為《香港特別行政區基本法》起草委員，他和查濟民所提出的「政治協商方案」因為偏向保守而受到自由派的抨擊，但最後卻被委員會所接受。1994年他返回故鄉興建「金庸博物館」，又斥資在西湖邊興建「雲松書舍」，供個人藏書、寫作、文友雅集之用。1996年書舍落成後，他卻慨然將之捐出，成為當地著名的旅遊景點。

金庸以他一生的書寫，說明中國未來的發展方向，必然是以中華文化作為主體，用資本主義的手段達到社會主義的目標。辭世前在微信上留言：「有容乃大俠客情，無慾則剛論政壇」，他一生的堅持和轉折，堪稱是中國現代知識分子的典範！（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)

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