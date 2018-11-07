用政府力量建設「5G高速公路」

2018年11月07日 04:12 中國時報 主筆室

行政院副院長施俊吉、政委吳政忠建議電信業共建一條「5G高速公路」，避免資源浪費。這是不錯的構想，業者可以節省建設費用，專注投入軟體應用能量的建置，但鑑於幾年前政府整併DRAM產業失敗經驗，可能不容易成功。政府應拿出更大魄力，用公共建設概念興建這條「5G高速公路」，以最低廉價格供民眾使用。

在臉書、亞瑪遜、谷歌、蘋果等企業以資料的儲存和創新處理，創造出無以倫比的企業價值後，經濟發展的方向已明顯轉移到了「數位創新」。在全球化持續發展之下，數位資料的運用能量成了未來發展的關鍵，誰有能力擁有、移動和運用資料，就可以創造高價值的生產、獲得亮眼的經濟績效。這也是美國經濟從2008金融海嘯快速復甦且繁榮不墜，帶給世人的重大啟示。

然而在全球化下，企業是否能創造最大利潤，就和它掌握數位資料的能力、彙總資料到處理中心的能力、用創意和運算發掘商機的能力密切相關；而這就是上述頂尖企業紛紛設立區域資料處理中心，來處理各區域彙整所得資料的原因。

只是既然數位資料已取代過去的石油，成為新的「生產資源」，各國當然不會輕易讓國內產生的此項重要資源外送；加上消費者保護意識抬頭，各國消費者團體都不會允許個人資料在不被告知、許可的情況下被企業任意傳送、利用，回頭成為從消費者獲利的工具，因此，資料「跨國移動」已成為一個重大議題、遭遇到重大障礙，特別是擁有大量資料但運用技術又相對不高的國家大多拒絕本國資料外移，以免在激烈的國際競爭中助長他國企業，並可能「剝削」本國消費者。

但以全球觀點，資料能被充分利用、轉化為各種商機的話，是可以提高生產效率、將經濟大餅做大，再嘉惠各地的消費者。因此在資料獲得適當保護下，允許被跨國輸送，應是值得鼓勵的行為。在這種概念及協助企業追求利潤的目標下，美國企圖結合日本和歐盟來打破這種資料傳輸障礙，以創造美國企業的最大優勢。途徑有二，一是將資料自由傳送的規範納入新的貿易協定中，二是形成一個資料保護的認證聯盟，參與聯盟的合格成員即可自由相互傳送數位資料。這些作法將帶來一種結果──擁有新型貿易協定或得以參與認證聯盟的國家將形成「數位優勢圈」，彼此的數位資料可在獲得適當保護的認證下相互傳送、利用，創造出新的「數位經濟」；無法參與這種結盟的國家會落入「數位後進圈」，僅能靠本國相對有限的市場打造缺乏國際競爭力的市場。

在5G時代到來之後，「數位經濟」的效益將顯著提升，誰有能力提供高效能的5G環境，誰就有機會利用大數據和其他創新創造出更高的增值，因此5G將是未來社會的重要硬體「基礎設施」，而能否參與「數位優勢圈」平台則是未來經濟發展的關鍵軟件；對缺乏傳統經濟資源的我國而言，想要在未來的創新經濟中擠身前列，兩者缺一不可。目前，我國已成功跨出第一步，獲得APEC跨境隱私保護體系（CBPR）第一階段審查，務必確保獲得通過該體系認證，之後繼續盡速爭取歐盟GDPR體系認證，不僅方便台商到各地攻城掠地，亦可爭取跨國企業東亞數據資料處理中心和數據創新中心的地位，藉以吸引相關企業設立據點、提供高薪工作和更多商機。

但是，更重要的是要全力爭取進入納入資料自由貿易的新型貿易協定，或其他包含此種內涵的協定，來提升台灣的貿易競爭優勢。中國大陸由於體制和管理因素，在短中期的未來不太容易加入這種貿易平台，所以我們有不被政治干擾的更好機會，讓政府為台企鋪陳此類平台，再由企業評估風險和效益，自行選擇市場和合作對象。

日前高通決定在台設立5G技術研發中心，這是一個好的開始，證明台灣確有潛力發展5G運用能量，因此，全力且盡速打造一條公共「5G高速公路」，提供物廉價美的5G環境、鋪陳資料自由貿易平台，應該是目前行政院施政的第一要務，出色的才藝加優良的舞台，台灣21世紀新經濟才能順勢而起。

(中國時報)