姚文智不三不四

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中國時報
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民進黨台北市長候選人姚文智選情持續低迷，民進黨基層已有棄保傳聞，也就是寧可保住柯文哲也不要讓國民黨丁守中漁翁得利。姚文智雖否認棄保說，難得電視辯論亮相機會，卻神情自若的先比4號，大剌剌地幫柯拉票，再縮回1根指頭作出3號的樣子，莫非姚、柯已有默契？

姚文智的異於常人之舉，真不知該如何對民進黨支持者交代？更誇張的是，姚事後辯稱，就是因柯沒參加辯論，才先比出4號準備好好修理柯。這說法大概3歲小孩都無法接受，天底下那有電視辯論候選人，上台先比對手競選號次擺明幫對手輔選，才又硬拗是要修理對方？

如此不合常情舉措，只能說明姚的「公然輔選」太粗魯了。最大可能就是姚與柯已有默契，不然請姚或柯好好解釋清楚，有見過候選人迷糊到會在辯論場合比錯自己籤號的嗎？

姚的異於常人之舉還不只手比4號，當柯文哲競選總幹事小野自拍影片力挺陳其邁，已被外界解讀民進黨為了要救高雄放棄台北時，姚還「大方」回應小野提到的很多高雄的改變，都從他開始，他要謝謝小野。

更令人不解的是，最近民進黨傾全黨之力挽救陳其邁選情，幾乎忘了台北市還有姚文智參選。姚還自我安慰表示，選前之夜如果蔡英文總統為了高雄而沒辦法來台北輔選，他也欣然接受。

選舉是要拚命的，姚文智異於一般候選人行徑，讓人感覺奇怪無比，但仔細一想不足為奇。柯文哲與林佳龍兩人的太太，為了製造話題同框逛花博，加上陳其邁在高雄喊出與柯同是白色力量，姚儼然成了隱形人，民進黨即使嘴巴沒說放棄姚，實質已棄選台北市了。

(中國時報)

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