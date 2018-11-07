2018年11月07日 04:12 中國時報 徐宗懋

蔡當局在縣市長選舉中重挫已無懸念，這是戕害民主、破壞法治和罔顧人民生計的必然結果，只能透過慘敗自我檢討。現在藍營群眾已不擔心選舉結果，反而比較憂慮國民黨裡的一群叔叔伯伯們藉機往政治舞台中央推擠，自我陶醉，讓選舉的勝利成為曇花一現。

先從韓國瑜講起，以他的年紀看，並非青年才俊，也不是藍二代，既沒有父輩的關照，更不是被重點栽培的人。去年國民黨主席選舉時，他出來選都有點突兀，最後得票率排第四位，只有1萬6千多票，低於第一名的吳敦義14萬多票，第二名的洪秀柱5萬多票，以及第三名的郝龍斌4萬多票。如果把這幾位放在今天全國民調的支持率，毫無疑問韓國瑜一定是第一，吳敦義最近一直偏低，郝龍斌則通常不被考慮擺進名單中。

國民黨最大的問題在於黨員年齡結構偏大，中年人和老年人占很大比例，如此就和全國民調人口年齡的結構形成很大的落差。中老年人關心的是自己未來福利和安全感，缺乏冒險和進取精神；年輕人沒有既得利益需要保障，要的是未來的憧憬，要的是活力和熱情。

這裡再點出一個情況，郝龍斌當了兩屆台北市長，根據過去甚至現在的情況，以台北市的資源和聚焦的能力，台北市長幾乎是準總統，結果郝離任後竟然在藍大於綠的基隆市都選不上立委，匪夷所思！可是他在黨主席選舉中還可以選上第三名，還可以擔任黨副主席，以領導人的姿態面對聲望比他高數十倍的候選人，國民黨之老邁平庸可見一斑。

為什麼國民黨募款沒什麼人響應呢？道理很簡單，黨的高層比低層要有錢多了，當過總統、副總統和台北市長多年，所累積的動產和不動產都接近台幣億元，基層黨員有多少身家呢？哪有富人跟平民募款的呢？真是天大的笑話，如果國民黨財務出現困難，於情於理，黨的高層每人最少應該拿出500萬到1000萬捐獻，沒有當年黨的支持，他們如何能有今年的財富呢？所以要小黨員慷慨捐錢簡直是當他們是傻蛋。

前年國民黨募黨特別費，洪秀柱捐20萬，詹啟賢捐10萬，郝龍斌一開口捐2000元，後來聽說詹捐10萬，也改口要捐10萬，這幕讓人很難忘。政治最俗氣的一面不外乎「以大義號召人心，以小恩連結私情」。既無大義，無人感動，又沒小恩，沒人跑腿，成了沒有群眾也沒有抬轎者的光棍司令，看起來很滑稽，公職選舉結果可想而知。

儘管如此，一些國民黨的叔叔伯伯們沒有能力感動社會，也沒法像一些鐵杆兄弟誓死保衛中正紀念堂，在社會上根本沒有人理會，但憑著黨內的宗法倫理，倚老賣老訓導後輩黨員的本事倒是不缺。一旦有新的政治明星崛起，他們以老資格的姿態拚命地往舞台中間擠，彷彿自己也是接受群眾歡呼的主角。說實在的，真是倒盡胃口！

這次選舉就是國民黨翻新的契機，中國共產黨有一批「裸退」的老首長，退下後不干預任何事，也不掛任何頭銜，這是真正的骨氣，國民黨不要連共產黨都遠遠不如，這批叔叔伯伯們早已被時代淘汰，應自覺地退出舞台，保留一點清譽。否則藍營群眾也會協助他們達成這項歷史使命。

(中國時報)