幫助北漂族返鄉投票

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中國時報

年底地方選舉的投票日逐漸接近，各方跡象顯示，韓流發威下，藍軍氣盛，綠營勢衰，剩下的，只是國民黨會小勝還是大勝，而民進黨會小敗或是慘敗而已。至於決定勝負差距的主要因素，除了國、民兩黨中央的戰略操盤，以及各候選人的戰術運用之外，最關鍵的要素，恐怕會是北漂們返鄉投票的實際行動。

台灣競爭力論壇學會近3個月來所掌握的民意調查資料顯示，藍盛綠衰的確反映在民調數字中。過去3個月來，一方面因為韓國瑜旋風外溢效應擴大，另一方面因為民進黨中央執政表現太爛，同時「反中」的招式又已用老，儘管蔡政府動作頻頻，表態支持國民黨的人仍然明顯上升，而願意支持民進黨的人則顯著地下降。

值得注意的是，20歲到29歲年輕族群的態度也出現了投藍棄綠的趨勢。這個可以稱之為「太陽花世代」的族群，原先被認為是鐵桿的「天然獨」，如今，似乎逐漸覺醒。多份民調結果顯示，民進黨在20歲到29歲的年輕人當中，支持率只剩下可憐的個位數。民進黨如果不面對這個趨勢，大概會往更淒慘的景況淪落。

事實上，就算在綠油油的南台灣，藍天也正走出陰霾。高雄的韓國瑜旋風固不必論，雲林縣、嘉義市、和台南市的選情也開始進入民調誤差範圍內的拉鋸戰，鹿死誰手，有得一拚。

在選情膠著的情況下，誰能勝出？關鍵因素就是前面提到的北漂選票。由於韓國瑜的先見之明，大家都注意到了北漂對於高雄選情的決定性作用，其實，整個南台灣都有大量的北漂人口。如果能夠鼓動和協助整個南台灣地區的北漂族返鄉投票，恐怕還有更多的綠地會轉為藍天。

由於高鐵、火車和公路的車票有限，所以，不妨鼓勵「共乘」方式返鄉投票。國民黨中央應該聯合北台灣的黨籍縣市長候選人，一方面建置網路上的共乘媒合平台，一方面開放各縣市長候選人的競選總部作為實體媒合平台，號召北漂們「逗陣返鄉、結緣投票」。

年輕人一向是投票率比較低的族群，原因之一就是離鄉背井去求學或就業，得花金錢和花時間才能完成投票動作。國民黨如果能趁著這一波韓流的威力，鼓動起共乘返鄉投票的風潮，打開和年輕人接觸互動的渠道，不僅有利於年底選舉，也有利於長遠發展。北漂決定南天，國民黨可得好好把握！（作者為台灣競爭力論壇學會理事長）

(中國時報)

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