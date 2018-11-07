柯綠棄保 奧步將出？

2018年11月07日 04:12 中國時報 林清強

韓國瑜在原高雄縣區首場造勢成功，聲勢為之大漲，旺旺中時媒體集團最新的民調，顯示韓國瑜的支持度已領先對手近10個百分點；不過這股強勁的「韓風」吹起之後，很多藍軍支持者卻開始擔心「奧步」將出，韓國瑜能否「保持戰果」到選舉結束？似乎還得妥慎因應。

近日或許是感受選情緊張，陳其邁公布了柯文哲競選總幹事小野支持他的影片，不過，此舉除了引發柯綠是否操弄棄保，柯是否向綠靠攏的熱議，對於陳其邁的選情似無加分。因為，大多數高雄人並不識小野是何許人，不過由於他頂著「柯文哲競選總幹事」的頭銜，或有可能影響部分年輕選民。

小野「介入」高雄市長戰局，無疑就是為了協助陳其邁在網路帶風向，以爭取網友的支持；只是從整個氛圍看，韓國瑜11月8日在大旗山的造勢，很可能依然維持爆棚的人潮，若是如此，高雄市長這場選舉可以說是大勢已定。

高雄市長有兩次關鍵性的選戰，都因「奧步」影響了選舉結果，其一是1998年的「變造錄音帶」，其二是2006年的「黃俊英賄選抓到了」。這兩起造成選情一夕逆轉的事件，綠營候選人皆以些微差距勝選，民進黨也才得以長年盤據高雄。

98年那次選戰，民進黨的謝長廷隻身南下，既無資源也無人脈，競選連任的吳敦義聲勢一直看好，但在投票前二周，綠營公布一捲變造的錄音帶衝擊選情，謝長廷也因而以4500餘票的差距險勝。儘管後來吳敦義贏得了官司，但選舉已告結束，遲來的司法正義似無任何意義。

8年後，2006年的高雄市長選舉，國民黨的黃俊英民調支持度也始終領先民進黨的陳菊，但在投票前夕因為所謂走路工事件，黃俊英竟以1114票飲恨。

那一年，因有變造錄音帶的慘痛經驗在先，黃俊英及競選團隊競選過程始終提心吊膽，競選活動宣告結束，未見綠營有任何動作，黃俊英還特別對競選幕僚稱讚陳菊「真好，沒用奧步」，未料時隔半個多小時，即傳來對手陣營召開「黃俊英賄選抓到了」記者會的消息，而在隔日的投票，時任總統的陳水扁還故意對媒體說：「高雄市的選舉，竟然有人發放所謂的走路工，我相信這樣做，即使當選也無效。」就在全黨通力操作下，陳菊終告驚險勝出。

由於民進黨在選舉使用奧步的「前科累累」，加之這次綠營的高雄市長候選人陳其邁，正是當年陳菊的競選總幹事，也是「黃俊英賄選抓到了」記者會的主持人；因而，在韓國瑜聲勢大漲之後，很多支持者擔心奧步「蓄勢待發」，因而韓國瑜團隊與國民黨同步發起徵求奧步的有獎徵答，希望透過集思廣益防範綠營奧步。

目前已在網路流傳的「奧步」五花八門，包括陳菊將於選前之夜率高雄的綠委為陳其邁下跪、韓國瑜接受中資助選抓到了等等，這些「奧步」會不會得逞？除了韓國瑜的臨機應變，但看大多數高雄市民這些年智慧有無增長，會否仍受奧步愚弄？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)