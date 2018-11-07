2018年11月07日 04:12 中國時報 林志成

行政院長賴清德日前提出英語教學向下延伸到幼兒園後，就有立委質詢時加碼問教育部，注音符號是不是也可以在幼兒園教？現在幼兒園怎麼教英語及注音符號，步調不一致，導致有的小朋友進到小學後，一開始就跟不上進度，輸在起跑點。

教育部規定注音符號小一開始教、英語則是小三開始教（但有7縣市利用學校彈性學習時間從小一開始教），在這之前的幼兒園階段，則僅能藉由遊戲或活動方式，讓小朋友先行體驗說聽英語及認識注音符號。

但現實中，公立幼兒園會遵守這個規定，但私立幼兒園就不是了，現在市面上雙語幼兒園林立，強調讓小朋友每天都沉浸在英語環境中；至於注音符號課程，幾乎所有私立幼兒園在學童進小學前都會教完。

我的一位朋友陳媽媽之前就很苦惱，她兒子讀公立幼兒園時，只接觸過一點點認識注意符號的課程，9月進入小學後，開學才4周，老師就說她兒子在注音符號方面的學習跟不上進度，必須及早補救。陳媽媽說：「我兒子照教育制度正常學習，卻被老師認為不正常，怎麼回事？」

陳媽媽表示，今年9月開學前，小學老師打電話來問小朋友是否學過注音符號，她回答：「沒有」，老師很訝異的反問：「不是都會在外面（指安親班之類）先學？」開學後，原本教育部規定小一要花10周時間教注音符號，但可能因為多數小朋友都學過了，老師教得比較快，她兒子跟不上進度，就被認定學習落後。

現在多數私幼都有教注音符號，小朋友學會了，進到小學後，老師再教一次，他們就會覺得無聊，注意力難以集中，並影響到其他人的學習。但小學老師如果因為多數學生之前已學過注音符號，就濃縮課程教得比較快，忽視一小部分學生的學習權益，這很不恰當。

關於幼兒園是否該教注音符號，台灣閱讀協會的學者專家之前就呼籲，注音的學習可以提早到學前進行，幼兒不但學得會，這樣的早期學習，對入學後的讀寫發展有很大助益，尤其對弱勢或有學習困難的幼兒幫助甚大。

此外，由於城鄉教育資源分配不均，許多偏鄉小朋友在學習起步階段就放棄英語；未來如果幼兒園可以教英語，但國小英語教學又是從小三開始，其中小一、小二形成斷層，將使英語教學的問題再擴大。

幼兒園是否該教英語及注音符號，前者教育部會在年底前提出評估方案，後者則沒有改變現況的計畫。但站在教育立場，教育政策應該有一致性，且必須落實執行，否則空有規定，但對私立幼兒園違規卻又坐視不管，那會讓讀公幼或是未上幼兒園的小朋友，一進小學時就受挫，未來學習之路將更難走。

(中國時報)