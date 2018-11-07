2018年11月07日 04:12 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

災難、戰爭、受創，在旅加華裔作家張翎看來，任何時代都有不可承受之重，但在她的筆下，小人物尤其女性往往能夠以卑微的生活姿態，保持著高貴的靈魂活下來，回顧《勞燕》簡體中文版去年問世時，兩岸正為女作家林奕含自殺而掀起軒然大波，張翎說：「過了那個檻，可能就是另一片天地。」

疼惜林奕含 過不了那個檻

從《金山》、《餘震》（電影《唐山大地震》原著小說），到新作《勞燕》寫戰爭中遭日軍性侵，又因失貞而在傳統小鄉鎮裡備受未婚夫和同村人的欺凌，張翎說：「幾個故事表面上是沒有關係的，但串起來看，我一直想寫的是生命力有時也能出奇頑強。」小說中透過中未婚夫劉兆虎、牧師比利、美籍軍官伊恩3位男性回憶的主角阿燕的活法，「或許提出了一種可能性」。

以戰爭作為背景而計畫在《勞燕》之外將發展為「戰爭三部曲」，張翎表示原本想寫慰安婦而開始進行資料收集，但逐漸發展開她認為失貞女性在鄉里的際遇，反而在過去大的、家國視角的戰爭歷史中較少被書寫。而作為浙江溫州長大的人，張翎總以為溫州之於抗戰有些距離，卻意外地在海外查資料時才知道現隸屬於溫州市的玉壺鎮，曾是抗戰時中美特種技術合作所的第8訓練班舊址。

寫戰爭，張翎筆下寫的更是「中國人眼中的美國人，以及美國人眼中的中國人」，也因為戰爭，美國牧師、軍人乃至鄉村裡的男男女女，都因此「從正常的軌道甩了出去」。

訪溫州耆老 寫戰爭三部曲

張翎憶及當時實際走訪玉壺並拜訪了一些中美合作所訓練營的老學員，「想像中回憶起戰爭，應該是哪一場戰役，某一個班長或戰友。」但老人口中卻提起「那個常來這裡的小姑娘」讓張翎大為震撼「每個人青春記憶裡的亮點」也都在戰爭中因緣際會地走向難以預期。

筆下的阿燕失貞、被拋棄、獨自生女、面對流言，卻仍以積極的態度活下來，甚至數度搭救羞辱她的人。「世上只有一種英雄主義，就是在認清生活真面目之後，依然熱愛生活。」

張翎以法國文豪羅曼．羅蘭的名言指出，即使不面臨重大災難或戰爭，今人仍必須面對各種創傷，「也許我們不應期望廉價的心靈雞湯能教我們把刺拔出來，而是學習如何帶著刺活下去」。

(中國時報)